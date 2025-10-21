Je crée Noël

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À propos de cet événement
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Le billet comprend un café (ou thé), un muffin, ainsi que le matériel nécessaire pour la création de deux projets.
Veuillez apporter votre ordinateur portable.
Il est possible (non obligatoire) de réserver votre boite-repas pour le diner. Le prix comprend un sandwich-tortilla, une salade, un dessert et un breuvage (jus, V8 ou eau), végétarien ou régulier. La boite-repas n'inclut pas le billet.
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