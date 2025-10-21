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À propos de cet événement

Ventes fermées

Je crée Noël

6150 Rue Saint-Georges

Lévis, QC G6V 4J8, Canada

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Billet général
15 $

Le billet comprend un café (ou thé), un muffin, ainsi que le matériel nécessaire pour la création de deux projets.


Veuillez apporter votre ordinateur portable.

Boite-repas
21 $

Il est possible (non obligatoire) de réserver votre boite-repas pour le diner. Le prix comprend un sandwich-tortilla, une salade, un dessert et un breuvage (jus, V8 ou eau), végétarien ou régulier. La boite-repas n'inclut pas le billet.

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