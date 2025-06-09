The Green Entrepreneur

Je Finance Mon Entreprise

2955 Boul Laurier

Québec, QC G1V 2M2, Canada

Admission générale
50 $
Si vous n'êtes pas encore membre, nous vous invitons chaleureusement à vous inscrire en utilisant le lien ci-dessous. En adhérant, vous bénéficierez d'un accès gratuit à nos ateliers et événements, d'un accompagnement personnalisé pour votre projet, ainsi que du droit de vote lors de notre Assemblée Générale. Rejoignez-nous dès maintenant pour profiter pleinement de ces avantages ! https://www.zeffy.com/ticketing/af6ffd2f-d777-44e8-9af7-52f6ae1539
