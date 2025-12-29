Je marche pour Elles 2026

Le prix d'inscription pour participer à la marche de 5 km est de 25$ par personne.



En participant à cette 4ème édition de la marche de 5 km, vous nous permettez d'amasser des fonds qui serviront à appuyer les maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale à travers le Québec.



Merci de faire la différence avec nous!