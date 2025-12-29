Je marche pour Elles 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Le prix d'inscription pour participer à la marche de 5 km est de 25$ par personne.
En participant à cette 4ème édition de la marche de 5 km, vous nous permettez d'amasser des fonds qui serviront à appuyer les maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale à travers le Québec.
Merci de faire la différence avec nous!
Vous pouvez vous procurer un T-shirt à l'effigie de la Fondation Femina au coût de 15$ chaque. Les T-shirts sont unisexe.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!