Fondation Femina

Fondation Femina

Je marche pour Elles 2026

80 Rue Omer Deserres

Blainville, QC J7C 5V6, Canada

Inscription: Je marche pour ELLES
25 $

Le prix d'inscription pour participer à la marche de 5 km est de 25$ par personne.

En participant à cette 4ème édition de la marche de 5 km, vous nous permettez d'amasser des fonds qui serviront à appuyer les maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale à travers le Québec.

Merci de faire la différence avec nous!

T-shirt Fondation Femina
15 $

Vous pouvez vous procurer un T-shirt à l'effigie de la Fondation Femina au coût de 15$ chaque. Les T-shirts sont unisexe.

T-shirt (marche)
20 $
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!