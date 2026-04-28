Je m'implique comme bénévole

Organisé par
À propos de cet événement
Du 1er mai au 30 septembre selon les disponibilité des bénévole et de nos activités.
Prendre part à la transformation du lieu en travaillant directement avec le vivant.
Festival Pour la suite du monde : du 24 août au 10 septembre
Être le premier visage du festival, celui qui ouvre l’expérience avec chaleur.
Festival Pour la suite du monde : du 24 août au 10 septembre
Participer à la mise en place concrète des espaces où les œuvres prendront vie.
Festival Pour la suite du monde : du 24 août au 10 septembre
Façonner l’atmosphère du festival par des gestes attentifs et sensibles.
Festival Pour la suite du monde : du 24 août au 10 septembre
Accueillir dès l’arrivée et veiller à une circulation fluide et sécuritaire.
Festival Pour la suite du monde : du 24 août au 10 septembre
Prendre soin du site et encourager une relation respectueuse au vivant.
Festival Pour la suite du monde : du 24 août au 10 septembre
Créer un espace convivial où l’on partage, se rencontre et se nourrit.
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