Espace DesPrés

Organisé par

Espace DesPrés

À propos de cet événement

Je m'implique comme bénévole

57 Rue Principale N

Sutton, QC J0E 2K0, Canada

Aménagement du site DesPrés (terrain et végétal)
Gratuit

Du 1er mai au 30 septembre selon les disponibilité des bénévole et de nos activités.

Prendre part à la transformation du lieu en travaillant directement avec le vivant.

  • Participer à la plantation (fleurs, végétaux, aménagements)
  • Contribuer à l’organisation et à l’embellissement des espaces extérieurs
  • Aider à la préparation du terrain (déplacement de terre, installation simple)
  • Collaborer à des gestes d’aménagement en lien avec le paysage
  • Veiller à l’entretien des installations végétales pendant le festival
Accueil et billetterie - Festival
Gratuit

Festival Pour la suite du monde : du 24 août au 10 septembre

Être le premier visage du festival, celui qui ouvre l’expérience avec chaleur.

  • Accueillir les festivalier·ère·s avec chaleur à leur arrivée
  • Informer sur la programmation, les lieux et le déroulement
  • Vérifier et vendre les billets (au besoin)
  • Orienter le public vers les bons espaces et activités
  • Gérer les files d’attente et assurer une circulation fluide
Montage technique (espaces scéniques) - Festival
Gratuit

Festival Pour la suite du monde : du 24 août au 10 septembre

Participer à la mise en place concrète des espaces où les œuvres prendront vie.

  • Participer au montage des scènes et installations techniques
  • Transporter et manipuler du matériel (structures, équipements, éclairage)
  • Aider à l’installation des systèmes techniques (lumière, son)
  • Collaborer avec l’équipe technique sur le terrain
  • Contribuer au démontage en fin d’événement
Montage décoratif (aménagement et finition) - Festival
Gratuit

Festival Pour la suite du monde : du 24 août au 10 septembre

Façonner l’atmosphère du festival par des gestes attentifs et sensibles.

  • Participer à la création d’ambiances (fleurs, objets, installations)
  • Réaliser des éléments visuels (lettrage, pancartes, signalétique)
  • Aménager les espaces pour les rendre accueillants et harmonieux
  • Installer les éléments décoratifs sur les sites
  • Veiller aux détails et à la qualité esthétique des lieux
Stationnement - Festival
Gratuit

Festival Pour la suite du monde : du 24 août au 10 septembre

Accueillir dès l’arrivée et veiller à une circulation fluide et sécuritaire.

  • Accueillir les automobilistes à leur arrivée
  • Diriger les voitures vers les zones prévues
  • Optimiser l’occupation des stationnements
  • Assurer la circulation sécuritaire sur le site
  • Répondre aux questions de base des visiteurs
Écoresponsabilité - Festival
Gratuit

Festival Pour la suite du monde : du 24 août au 10 septembre

Prendre soin du site et encourager une relation respectueuse au vivant.

  • Sensibiliser le public aux pratiques écoresponsables
  • Orienter vers les stations de tri (compost, recyclage, déchets)
  • Veiller à la propreté des espaces communs
  • Réduire le gaspillage et encourager les bons gestes
  • Soutenir les initiatives écologiques du festival
Bar / restauration - Festival
Gratuit

Festival Pour la suite du monde : du 24 août au 10 septembre

Créer un espace convivial où l’on partage, se rencontre et se nourrit.

  • Accueillir et servir les client·e·s avec courtoisie
  • Participer à la préparation et au service des boissons/aliments
  • Assurer la propreté et l’ordre de l’espace
  • Gérer les files d’attente efficacement
  • Respecter les consignes d’hygiène et de sécurité

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