Je Rôle 2026 - 5e édition

Ajouter un don pour Centre des arts populaires de Nicolet
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Troubadour
25 $
Je Rôle se veut un événement accessible et inclusif, tout en demeurant une levée de fond. Ce billet vous donne accès à l’événement et fournit également un don de 15$ au Centre des arts populaires*. Si vous souhaitez donner plus, ajoutez une valeur à "Don additionnel". Merci de votre intérêt et de votre présence!
*Un reçu de charité pour fin d'impôts est remis pour votre don.
Je Rôle se veut un événement accessible et inclusif, tout en demeurant une levée de fond. Ce billet vous donne accès à l’événement et fournit également un don de 15$ au Centre des arts populaires*. Si vous souhaitez donner plus, ajoutez une valeur à "Don additionnel". Merci de votre intérêt et de votre présence!
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Sentinelle
45 $
Je Rôle recommande ce niveau de don ou plus afin d’aider le Centre des arts populaires de Nicolet et reflète une valeur réaliste de l’événement. Tels les gardes des villes médiévales fantastiques, vous êtes le cœur de notre sécurité. Le billet donne accès à l’événement et fournit également un don de 35$ au Centre des arts populaires*. Si vous souhaitez donner plus, ajoutez une valeur à "Don additionnel". Merci de votre intérêt et de votre présence!
*Un reçu de charité pour fin d'impôts est remis pour votre don.
Je Rôle recommande ce niveau de don ou plus afin d’aider le Centre des arts populaires de Nicolet et reflète une valeur réaliste de l’événement. Tels les gardes des villes médiévales fantastiques, vous êtes le cœur de notre sécurité. Le billet donne accès à l’événement et fournit également un don de 35$ au Centre des arts populaires*. Si vous souhaitez donner plus, ajoutez une valeur à "Don additionnel". Merci de votre intérêt et de votre présence!
*Un reçu de charité pour fin d'impôts est remis pour votre don.
Capitaine de la garde
65 $
Je Rôle recommande ce niveau de don ou plus si vous souhaitez offrir une aide supplémentaire au Centre des arts populaires de Nicolet. Tel ce poste important dans la sécurité publique médiévale fantastique, votre apport et votre soutien feront la différence. Le billet donne accès à l’événement et fournit également un don de 55$ au Centre des arts populaires*. Si vous souhaitez donner plus, ajoutez une valeur à "Don additionnel". Merci de votre intérêt et de votre présence!
*Un reçu de charité pour fin d'impôts est remis pour votre don.
Je Rôle recommande ce niveau de don ou plus si vous souhaitez offrir une aide supplémentaire au Centre des arts populaires de Nicolet. Tel ce poste important dans la sécurité publique médiévale fantastique, votre apport et votre soutien feront la différence. Le billet donne accès à l’événement et fournit également un don de 55$ au Centre des arts populaires*. Si vous souhaitez donner plus, ajoutez une valeur à "Don additionnel". Merci de votre intérêt et de votre présence!
*Un reçu de charité pour fin d'impôts est remis pour votre don.
Champion
100 $
Ce niveau de don permet d’offrir une aide supplémentaire significative au Centre des arts populaires de Nicolet. Tel ce statut social, votre appui est reconnu, important et sera souligné à juste titre (ou pas si vous souhaitez demeurer anonyme)! Le billet donne accès à l’événement et fournit également un don de 90$ au Centre des arts populaires*. Si vous souhaitez donner plus, ajoutez une valeur à "Don additionnel". Merci de votre intérêt, votre générosité et de votre présence!
*Un reçu de charité pour fin d'impôts est remis pour votre don.
Ce niveau de don permet d’offrir une aide supplémentaire significative au Centre des arts populaires de Nicolet. Tel ce statut social, votre appui est reconnu, important et sera souligné à juste titre (ou pas si vous souhaitez demeurer anonyme)! Le billet donne accès à l’événement et fournit également un don de 90$ au Centre des arts populaires*. Si vous souhaitez donner plus, ajoutez une valeur à "Don additionnel". Merci de votre intérêt, votre générosité et de votre présence!
*Un reçu de charité pour fin d'impôts est remis pour votre don.
Table spéciale PP (5 places seulement!)
45 $
Pierre-Philippe Renaud de Coup Critique et des Presses Posthume anime une table spéciale dans une des salles du Centre. Le jeu de rôle sélectionné par PP sera propre à sa table. Cette activité spéciale est limitée à cinq inscriptions et n'est pas directement liée à l’épique en salle. L’horaire de la partie est le même que celui de Je Rôle. Ce billet fournit également un don de 35$ au Centre des arts populaires*. Si vous souhaitez donner plus, ajoutez une valeur à "Don additionnel". Merci de votre intérêt et de votre présence!
*Un reçu de charité pour fin d'impôts est remis pour votre don.
Pierre-Philippe Renaud de Coup Critique et des Presses Posthume anime une table spéciale dans une des salles du Centre. Le jeu de rôle sélectionné par PP sera propre à sa table. Cette activité spéciale est limitée à cinq inscriptions et n'est pas directement liée à l’épique en salle. L’horaire de la partie est le même que celui de Je Rôle. Ce billet fournit également un don de 35$ au Centre des arts populaires*. Si vous souhaitez donner plus, ajoutez une valeur à "Don additionnel". Merci de votre intérêt et de votre présence!
*Un reçu de charité pour fin d'impôts est remis pour votre don.
Réservation souper pizza
20 $
Réservez votre place au souper pizza post-événement! Pour 20$ vous aurez droit à deux deux pointes de pizza (végétarienne ou toute-garnie) et à une portion de frites. Participez à cet événement social tout en encourageant le Centre. De plus, restez à l’affût pour l'activité en soirée!
Réservez votre place au souper pizza post-événement! Pour 20$ vous aurez droit à deux deux pointes de pizza (végétarienne ou toute-garnie) et à une portion de frites. Participez à cet événement social tout en encourageant le Centre. De plus, restez à l’affût pour l'activité en soirée!
Carte prépayée (10$)
10 $
Chaque carte prépayée de 10$ donne droit à 5 cases de 2$ à utiliser à la taverne ou à vos tables pour les pots à rebrasses. Il est toujours possible de payer comptant, cependant, l’usage des cartes prépayé accélère le service!
Chaque carte prépayée de 10$ donne droit à 5 cases de 2$ à utiliser à la taverne ou à vos tables pour les pots à rebrasses. Il est toujours possible de payer comptant, cependant, l’usage des cartes prépayé accélère le service!
Carte prépayé (20$)
20 $
Chaque carte prépayée de 20$ donne droit à 10 cases de 2$ à utiliser à la taverne ou à vos tables pour les pots à rebrasses. Il est toujours possible de payer comptant, cependant, l’usage des cartes prépayées accélère le service!
Chaque carte prépayée de 20$ donne droit à 10 cases de 2$ à utiliser à la taverne ou à vos tables pour les pots à rebrasses. Il est toujours possible de payer comptant, cependant, l’usage des cartes prépayées accélère le service!
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