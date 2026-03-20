Je Rôle 2026 - 5e édition

Pierre-Philippe Renaud de Coup Critique et des Presses Posthume anime une table spéciale dans une des salles du Centre. Le jeu de rôle sélectionné par PP sera propre à sa table. Cette activité spéciale est limitée à cinq inscriptions et n'est pas directement liée à l’épique en salle. L’horaire de la partie est le même que celui de Je Rôle. Ce billet fournit également un don de 35$ au Centre des arts populaires*. Si vous souhaitez donner plus, ajoutez une valeur à "Don additionnel". Merci de votre intérêt et de votre présence! *Un reçu de charité pour fin d'impôts est remis pour votre don.

Pierre-Philippe Renaud de Coup Critique et des Presses Posthume anime une table spéciale dans une des salles du Centre. Le jeu de rôle sélectionné par PP sera propre à sa table. Cette activité spéciale est limitée à cinq inscriptions et n'est pas directement liée à l’épique en salle. L’horaire de la partie est le même que celui de Je Rôle. Ce billet fournit également un don de 35$ au Centre des arts populaires*. Si vous souhaitez donner plus, ajoutez une valeur à "Don additionnel". Merci de votre intérêt et de votre présence! *Un reçu de charité pour fin d'impôts est remis pour votre don.

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