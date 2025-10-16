Je suis chrétien

200 Bd Robert

Granby, QC J2H 0R2, Canada

Occupation simple - Tarif juste
CA$593.65

Tarif correspondant au coût réel de l’activité.
Occupation simple - Tarif soutien
CA$712.38

Tarif permettant de subventionner le fonctionnement global du système et favoriser la solidarité
Occupation simple - Tarif solidaire
CA$474.92

Tarif réduit permettant l’accès aux activités aux personnes avec un revenu plus précaire.
Occupation double - Tarif juste
CA$496.36

Vous serez jumeler dans votre chambre avec une personne du même sexe.

Tarif correspondant au coût réel de l’activité.

Occupation double - Tarif soutien
CA$595.63

Vous serez jumeler dans votre chambre avec une personne du même sexe.

Tarif permettant de subventionner le fonctionnement global du système et favoriser la solidarité.

Occupation double - Tarif solidaire
CA$397.09

Vous serez jumeler dans votre chambre avec une personne du même sexe.

Tarif réduit permettant l’accès aux activités aux personnes avec un revenu plus précaire.
Activité en externe
CA$285.79

Profitez de l'activité tout en dormant ailleurs.

Tarif qui exclus l'hébergement et les petits déjeuners.
Souper de l'arrivée
CA$20

Repas inclus à l'arrivée.
Assurance annulation
CA$29.68

Ayez l'esprit tranquille et obtenez un remboursement si vous devez annuler.

