Je suis chrétien

Tarif correspondant au coût réel de l’activité.
Tarif permettant de subventionner le fonctionnement global du système et favoriser la solidarité
Tarif réduit permettant l’accès aux activités aux personnes avec un revenu plus précaire.
Vous serez jumeler dans votre chambre avec une personne du même sexe.
Tarif permettant de subventionner le fonctionnement global du système et favoriser la solidarité.
Tarif réduit permettant l’accès aux activités aux personnes avec un revenu plus précaire.
Profitez de l'activité tout en dormant ailleurs.
Tarif qui exclus l'hébergement et les petits déjeuners.
Repas inclus à l'arrivée.
Ayez l'esprit tranquille et obtenez un remboursement si vous devez annuler.
