JÉSUS, Une quête de sens - Drame musical 21 mars

Que faire de ce personnage présent dans plusieurs récits de vie, repris et pris à travers les religions, les guerres, les civilisations, mais dont la quête de sens cherche à créer la relation, à l'écoute de chacun et chacune?

Aujourd’hui, malgré les préjugés, les tensions et les préoccupations du quotidien, osons-nous encore vivre cette parole déroutante et pourtant si simple:

"Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés" ?

Venez vivre une expérience artistique inoubliable, le temps d'une soirée, où une troupe de 20 personnes de tous âges et de tous horizons interprète pour vous l’un des plus grands drames, et l’une des plus grandes espérances de l'humanité.

Les chansons et trames musicales qui seront entendues sont adaptées de l’œuvre originale de Pascal Obispo : « Jésus, de Nazareth à Jérusalem ».

Ce drame musical s’adresse à toutes et à tous, quelles que soient les quêtes de sens, les croyances et/ou les pratiques religieuses.

Dates

Vendredi 20 mars

Samedi 21 mars

Vendredi 27 mars

Heure

19 h à 21 h (Ouverture des portes à 18 h 30)

Coût des billets

25 $ — adultes

20 $ — étudiants et moins de 18 ans

(Âge minimal requis : 10 ans)

Lieu

Chapelle des Jésuites

20, rue Dauphine, Québec

Stationnements à proximité

Place d’Youville

Hôtel-Dieu

Places payantes dans les rues avoisinantes

Autobus

800 – 801 – 807 – 11