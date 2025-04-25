Les créations de L'Apogée "Jeu Français"

L'Apogée

Jeu "Parce qu'en parler c'est avancer", Français
30 $

Cartes d’introspection pour jeunes 12+ ans Jeu de 90 questions facilitant les réflexions et les discussions entourant les thèmes liés à la santé mentale. « Il n’existe pas de façon précise de jouer à ce jeu de cartes. En effet, tu peux autant jouer en solo qu’avec un groupe. Tu peux choisir l’ordre des cartes à piger et décider si tu es la seule personne qui répond à la question ou si tout le monde y répond à tour de rôle… C’est un jeu qui s’adapte facilement à ceux et celles qui y prennent part, alors laisse aller ton imagination! » Catégories de cartes comprises: Trivia, Émotions, Coeur à coeur, Mises en situation + 10 cartes questions libres.

Frais de livraison - Canada
20 $

Frais de livraison régulier via Poste Canada. * Nous vous prions de bien vouloir prévoir un délai de 2 à 4 jours ouvrables pour l’expédition de votre commande. Le délai de livraison peut varier de 7 à 14 jours ouvrables, selon l’adresse de destination.

Frais de livraison - International
25 $

Frais de livraison régulier à l'international * sans numéro de suivi.


* Nous vous prions de bien vouloir prévoir un délai de 2 à 4 jours ouvrables pour l’expédition de votre commande. Le délai de livraison peut varier de 7 à 14 jours ouvrables, selon l’adresse de destination.


* Prendre note que des frais de douanes pourraient s'appliquer.

