Jeunesse Joseph-Charbonneau Été 2025

Inscription pour un.e athlète au programme 12-14 ans débutant du lundi 23 juin au 7 juillet 2025 à Joseph Charbonneau. (3 séances)
Inscription pour un.e athlète au programme 12-14 ans débutant du lundi 23 juin au 7 juillet 2025 à Joseph Charbonneau. (3 séances)
Lundi - 12-14 ans intermédiaire - Session 1
46 $
Inscription pour un.e athlète au programme 12-14 ans intermédiaire du lundi 23 juin au 7 juillet 2025 à Joseph Charbonneau. (3 séances)
Inscription pour un.e athlète au programme 12-14 ans intermédiaire du lundi 23 juin au 7 juillet 2025 à Joseph Charbonneau. (3 séances)
Jeudi - 12-14 ans avancé - Session 1
46 $
Inscription pour un.e athlète au programme 12-14 ans avancé du jeudi 19 juin au 10 juillet 2025 à Joseph Charbonneau. (4 séances)
Inscription pour un.e athlète au programme 12-14 ans avancé du jeudi 19 juin au 10 juillet 2025 à Joseph Charbonneau. (4 séances)
Jeudi - 15-17 ans - Session 1
46 $
Inscription pour un.e athlète au programme 15-17 ans du jeudi 19 juin au 10 juillet 2025 à Joseph Charbonneau. (4 séances)
Inscription pour un.e athlète au programme 15-17 ans du jeudi 19 juin au 10 juillet 2025 à Joseph Charbonneau. (4 séances)
Lundi - 12-14 ans débutant - Session 2
92 $
Inscription pour un.e athlète au programme 12-14 ans débutant du lundi 14 juillet au 11 août 2025 à Joseph Charbonneau. (4 séances) *La session aura une semaine de pause pour le vernissage*
Inscription pour un.e athlète au programme 12-14 ans débutant du lundi 14 juillet au 11 août 2025 à Joseph Charbonneau. (4 séances) *La session aura une semaine de pause pour le vernissage*
Lundi - 12-14 ans intermédiaire - Session 2
92 $
Inscription pour un.e athlète au programme 12-14 ans intermédiaire du lundi 14 juillet au 11 août 2025 à Joseph Charbonneau. (4 séances) *La session aura une semaine de pause pour le vernissage*
Inscription pour un.e athlète au programme 12-14 ans intermédiaire du lundi 14 juillet au 11 août 2025 à Joseph Charbonneau. (4 séances) *La session aura une semaine de pause pour le vernissage*
Jeudi - 12-14 ans avancé - Session 2
92 $
Inscription pour un.e athlète au programme 12-14 ans avancé du jeudi 17 juillet au 14 août 2025 à Joseph Charbonneau. (4 séances) *La session aura une semaine de pause pour le vernissage*
Inscription pour un.e athlète au programme 12-14 ans avancé du jeudi 17 juillet au 14 août 2025 à Joseph Charbonneau. (4 séances) *La session aura une semaine de pause pour le vernissage*
Jeudi - 15-17 ans - Session 2
92 $
Inscription pour un.e athlète au programme 15-17 ans du jeudi 17 juillet au 14 août 2025 à Joseph Charbonneau. (4 séances) *La session aura une semaine de pause pour le vernissage*
Inscription pour un.e athlète au programme 15-17 ans du jeudi 17 juillet au 14 août 2025 à Joseph Charbonneau. (4 séances) *La session aura une semaine de pause pour le vernissage*
Une séance d'essai
29 $
L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement.
L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement.
Ajouter un don pour Club de Volleyball Everton
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!