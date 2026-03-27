Club de Volleyball Everton

Organisé par

Club de Volleyball Everton

À propos de cet événement

Jeunesse week-end UNITED VOLLEYBALL - été 2026

A

1001 Boul Crémazie E, Montréal, QC H2M 1M3, Canada

Billet Unitaire - Samedi
45 $

Inscription pour un.e athlète (14-17 ans) à la clinique de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Séance de 9 h 00 à 12 h 00, le samedi, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB. L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement.

Billet Unitaire - Dimanche
45 $

Inscription pour un.e athlète (14-17 ans) à la clinique de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Séance de 9 h 00 à 12 h 00, le dimanche, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB. L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement.

Samedi. session 1 : 2 au 30 mai 2026
200 $

Forfait Liberté – 5 séances de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Valide de 9 h 00 à 12 h 00, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB. Économisez sur votre saison avec ce tarif avantageux de 200 $, taxes incluses.

Dimanche. session 1 : 3 au 31 mai 2026
200 $

Forfait Liberté – 5 séances de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Valide de 9 h 00 à 12 h 00, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB. Économisez sur votre saison avec ce tarif avantageux de 200 $, taxes incluses.

Samedi. session 2 : 6 au 4 juillet 2026
200 $

Forfait Liberté – 5 séances de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Valide de 9 h 00 à 12 h 00, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB. Économisez sur votre saison avec ce tarif avantageux de 200 $, taxes incluses.

Dimanche. session 2 : 7 au 5 juillet 2026
200 $

Forfait Liberté – 5 séances de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Valide de 9 h 00 à 12 h 00, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB. Économisez sur votre saison avec ce tarif avantageux de 200 $, taxes incluses.

Samedi. session 3 : 11 au 8 août 2026
200 $

Forfait Liberté – 5 séances de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Valide de 9 h 00 à 12 h 00, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB. Économisez sur votre saison avec ce tarif avantageux de 200 $, taxes incluses.

Dimanche. session 3 : 12 au 9 août 2026
200 $

Forfait Liberté – 5 séances de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Valide de 9 h 00 à 12 h 00, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB. Économisez sur votre saison avec ce tarif avantageux de 200 $, taxes incluses.

Samedi. session 4 : 15 au 12 septembre 2026
200 $

Forfait Liberté – 5 séances de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Valide de 9 h 00 à 12 h 00, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB. Économisez sur votre saison avec ce tarif avantageux de 200 $, taxes incluses.

Dimanche. session 4 : 16 au 13 septembre 2026
200 $

Forfait Liberté – 5 séances de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Valide de 9 h 00 à 12 h 00, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB. Économisez sur votre saison avec ce tarif avantageux de 200 $, taxes incluses.

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