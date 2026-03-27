Jeunesse week-end UNITED VOLLEYBALL - été 2026

Inscription pour un.e athlète (14-17 ans) à la clinique de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Séance de 9 h 00 à 12 h 00, le samedi, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB. L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement.