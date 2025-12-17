Jeux de mains jeux divins (H-P 2026)

Prendre l’essentiel

dans le creux de nos mains

Nos mains sont bien plus qu’une façon d’être en contact avec les autres et les objets. Elles révèlent notre façon d’être au monde. Prendre, donner, tenir, accrocher, serrer, ouvrir, caresser… Nos gestes du quotidien expriment notre rapport à la possession, à la consommation mais aussi à la relation.

À travers des exercices pratiques et des relectures inspirées de la tradition ignatienne, chacun est invité à observer ce que ses mains racontent de lui-même.

Un espace pour découvrir comment se sentir grâce à ses mains et transformer des habitudes automatiques en des gestes plus conscients et plus féconds.

Animation : Christophe Roux-Dufort Ph. D. en Sciences de l’administration

Dates : Une série de 3 rencontres, de 18 h 30 à 20 h 30

Les mardis 10 mars – 17 mars – 24 mars

Frais : 75 $





Renseignements et inscription :

[email protected]

418-653-6353 poste 102