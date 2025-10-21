Jeux d’échec ayant appartenu à Jean-Pierre Ronfard

Jean-Pierre a toujours trouvé matière à réflexion dans ses plus brillants… échecs !

Ce jeu qui lui a appartenu est un rappel qu’il faut s’attacher, comme le disait Beckett, à rater mieux ; toujours mieux.

Aujourd’hui, il est offert à qui voudra lui donner une nouvelle vie, tout en perpétuant l’esprit d’un artiste pour qui chaque défaite était une victoire en devenir.

La surface de l’échiquier est légèrement ébréchée sur quelques cases ; une trace du temps sans gravité qui n’enlève rien à sa valeur ni à son authenticité.



(avec émission d’un reçu officiel de 150$)