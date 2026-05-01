L'atelier de jeux extérieurs ciblé pour les enfants ayant un TDL permet de travailler l'axe social et langagier des enfants, par le biais de jeux encadrés par l'intervenante.





Une période de jeux libres est également prévue, afin de permettre aux enfants de développer leurs habilités à partager et à entrer en relation avec les autres.





**Il est nécessaire d'apporter le repas de votre enfant et d'aviser de ses alergies s'il y a lieu. (Bien vouloir apporter l'epipen si applicable)**