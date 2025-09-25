Jeux Immobiliers du Québec 2026 (JIQ 2026)

Un cas concret conçu pour les étudiants souhaitant découvrir ou approfondir l’immobilier commercial et acquérir une expérience en compétition interuniversitaire. Ce défi mettra à l’épreuve votre capacité d’analyse, votre créativité et vos compétences en présentation.





Votre présentation sera évaluée sur la créativité de votre projet, la rigueur de vos recherches, la faisabilité de votre proposition et la qualité de votre analyse.