Harmonie Saguenay
John Williams: Épique! - Jonquière
2551 Rue Saint-Dominique
Jonquière, QC G7X 3N1, Canada
Admission adulte
CA$25
add
Admission enfant (12 ans et -)
CA$10
add
Admission étudiant(e)
CA$15
Avec carte étudiant valide pour l'année en cours (nous nous réservons le droit de vérifier lors de votre entrée au concert).
Avec carte étudiant valide pour l'année en cours (nous nous réservons le droit de vérifier lors de votre entrée au concert).
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout