🎉 Participez à l'encan 2026 de l'AQED! 🎉

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À propos de cet événement
Enchère de départ
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Un ensemble complet de programme d’études au choix (en anglais), comprenant :
Pour l’un de nos niveaux publiés : Ancient History, Medieval history, Early Modern History (Vol. 1 or 2), Modern History (Vol. 1)
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Trois (3) laissez-passers familial pour une journée au Domaine Joly De Lotbinière. (Chaudière-Appalaches)
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Ce prix inclut une Inscription annuelle 2026-2027 à mon club de lecture virtuel enfant (8-11) OU ado (12-15) ! Durant ces rencontres (5 dans l'année) nous faisons un quiz, discutons du livre et partageons des projets réalisés à la maison. Un document d'enrichissement est envoyé pour accompagner chaque lecture. La liste des livres pour 2026-2027 est dévoilée au mois d'août.
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Carte cadeau d'une valeur de 50,00$ pour achat en ligne seulement.
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Ensemble bien-être qui comprend :
Livre interactif: Le Jardin de Kangourou, une histoire qui fait bouger les enfants dans laquelle Kangourou apprend la patience en jardinant avec son ami Renard. Un livre parfait pour aider ton jeune à ralentir par des mouvements doux et de respiration.
Cartes de yoga pour apprivoiser ses émotions, un jeu de 70 postures de yoga reliées aux six émotions primaires (joie, peur, tristesse, colère, surprise, dégoût), accompagné de fiches explicatives, de routines de yoga et d’une carte « Routine du jour ».
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Deux laissez passer adultes et deux laissez passer enfants au Megamzae de Saint-Jérôme ou de Blainville.
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Cinq billets d'entrée au Musée Canadien de l'histoire. (Outaouais)
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Cinq billets d'entrée au Musée Canadien de la guerre. (Ottawa)
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Deux laissez passer familial pour le Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier (Estrie)
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Deux laissez passer pour une personne au Musée de la civilisation. (Québec)
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Abonnement familial d'un mois chez O'Volt Trois-Rivières, donnant accès à deux heures de jeux par jour pour toute la famille. (Mauricie)
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Passe famille (deux enfants, deux adultes) pour une journée au Parc Oméga. (Outaouais)
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(#1) Chaque abonnement offre un accès complet à la plateforme Sommet Maths du début septembre 2026 à la fin août 2027. Il inclut des capsules vidéo détaillées couvrant tous les concepts de chaque niveau scolaire, un cahier d’activités complet en format imprimable, un module de préparation à l’examen final, un générateur de quiz de révision, ainsi que des notes de cours en format PDF pour chaque notion. Avec une multitude de ressources interactives et flexibles, l’abonnement permet une expérience d’apprentissage complète et adaptée aux besoins des élèves. (Valide de la 6e année au secondaire 5)
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(#2) Chaque abonnement offre un accès complet à la plateforme Sommet Maths du début septembre 2026 à la fin août 2027. Il inclut des capsules vidéo détaillées couvrant tous les concepts de chaque niveau scolaire, un cahier d’activités complet en format imprimable, un module de préparation à l’examen final, un générateur de quiz de révision, ainsi que des notes de cours en format PDF pour chaque notion. Avec une multitude de ressources interactives et flexibles, l’abonnement permet une expérience d’apprentissage complète et adaptée aux besoins des élèves. (Valide de la 6e année au secondaire 5)
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(#3) Chaque abonnement offre un accès complet à la plateforme Sommet Maths du début septembre 2026 à la fin août 2027. Il inclut des capsules vidéo détaillées couvrant tous les concepts de chaque niveau scolaire, un cahier d’activités complet en format imprimable, un module de préparation à l’examen final, un générateur de quiz de révision, ainsi que des notes de cours en format PDF pour chaque notion. Avec une multitude de ressources interactives et flexibles, l’abonnement permet une expérience d’apprentissage complète et adaptée aux besoins des élèves. (Valide de la 6e année au secondaire 5)
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(#1) Abonnement d'un an à Troubadour. Une plateforme d’écriture créative qui encourage les élèves, renforce leur confiance et nourrit l’auteur qui sommeille en eux.
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(#2) Abonnement d'un an à Troubadour. Une plateforme d’écriture créative qui encourage les élèves, renforce leur confiance et nourrit l’auteur qui sommeille en eux.
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(#1) Abonnement au club WIGUP de votre choix.
Depuis plus de 10 ans, WIGUP.tv propose une approche pédagogique simple et performante aux enseignants de la francophonie mondiale. Bien connue du milieu scolaire, la plateforme sécuritaire et sans publicité propose plus de 5000 vidéos créatives et informatives.
WIGUP contribue au développement d’aptitudes indispensables chez les enfants de 9 à 11 ans (pouvant aller jusqu’à 14 ans) en matière de créativité, de communication, de socialisation, de civisme et de sens critique.
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(#2) Abonnement au club WIGUP de votre choix.
Depuis plus de 10 ans, WIGUP.tv propose une approche pédagogique simple et performante aux enseignants de la francophonie mondiale. Bien connue du milieu scolaire, la plateforme sécuritaire et sans publicité propose plus de 5000 vidéos créatives et informatives.
WIGUP contribue au développement d’aptitudes indispensables chez les enfants de 9 à 11 ans (pouvant aller jusqu’à 14 ans) en matière de créativité, de communication, de socialisation, de civisme et de sens critique.
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(#3) Abonnement au club WIGUP de votre choix.
Depuis plus de 10 ans, WIGUP.tv propose une approche pédagogique simple et performante aux enseignants de la francophonie mondiale. Bien connue du milieu scolaire, la plateforme sécuritaire et sans publicité propose plus de 5000 vidéos créatives et informatives.
WIGUP contribue au développement d’aptitudes indispensables chez les enfants de 9 à 11 ans (pouvant aller jusqu’à 14 ans) en matière de créativité, de communication, de socialisation, de civisme et de sens critique.
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Une heure pour de l'accompagnement dans votre aventure école-maison (paperasse pour la DEM, conseils, notions à enseigner, questions...)
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Une heure de tutorat, en présentiel ou virtuel, en français ou mathématique, pour 1ère année à sec. 4 CST
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Un panier cadeau de jeux de société par L'As des Jeux comprenant:
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Jeu de plateau familial élu meilleur jeu éducatif.
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Trois billets d'entrée à l'Écomusée du fier monde à récupérer à la billeterie. (Montréal)
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Certificat-cadeau pour une location d'embarcation nautique familiale sur le labyrinthe d'eau du Parc Nature Éco-Odyssée, situé en Outaouais.
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Cinq (5) accès pour le Centre Adrénaline Urbaine;
Les accès seront disponibles à l’accueil, aux services à la clientèle, durant les heures d’ouverture. (Trois-Rivières)
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Un combo pour la 4e année du primaire, qui inclurait :
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Un combo pour la 6e année du primaire, qui inclurait :
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Un guide de préparation avec simulation pour le secondaire 2
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