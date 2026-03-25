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À propos de cet événement

🎉 Participez à l'encan 2026 de l'AQED! 🎉

Coffret Exploration Blobscience item
Coffret Exploration Blobscience
25 $

Enchère de départ

Un coffret scientifique permettant de réaliser à la maison une démarche expérimentale complète : préparation de la gélose, dilution et réveil d’un blob (Physarum polycephalum). Une activité éducative immersive pour découvrir la biologie et la méthode scientifique.
Programme d'études de Curiosity Chronicles item
Programme d'études de Curiosity Chronicles
40 $

Enchère de départ

Un ensemble complet de programme d’études au choix (en anglais), comprenant :

  • 1 manuel (imprimé ou numérique)
  • 1 guide de l’élève (imprimé ou numérique)
  • 1 guide de l’enseignant (imprimé ou numérique)
  • 1 livre audio du manuel principal (numérique)
  • 1 trousse chronologique (numérique, à imprimer à la maison)

Pour l’un de nos niveaux publiés : Ancient History, Medieval history, Early Modern History (Vol. 1 or 2), Modern History (Vol. 1)

Trois laissez-passer familial pour 1 journée au Domaine Joly item
Trois laissez-passer familial pour 1 journée au Domaine Joly
40 $

Enchère de départ

Trois (3) laissez-passers familial pour une journée au Domaine Joly De Lotbinière. (Chaudière-Appalaches)

Inscription annuelle 2026-2027 au club de lecture virtuel item
Inscription annuelle 2026-2027 au club de lecture virtuel
45 $

Enchère de départ

Ce prix inclut une Inscription annuelle 2026-2027 à mon club de lecture virtuel enfant (8-11) OU ado (12-15) ! Durant ces rencontres (5 dans l'année) nous faisons un quiz, discutons du livre et partageons des projets réalisés à la maison. Un document d'enrichissement est envoyé pour accompagner chaque lecture. La liste des livres pour 2026-2027 est dévoilée au mois d'août.

Carte cadeau d'une valeur de 50,00$ pour achat en ligne item
Carte cadeau d'une valeur de 50,00$ pour achat en ligne
20 $

Enchère de départ

Carte cadeau d'une valeur de 50,00$ pour achat en ligne seulement.

Ensemble bien-être Les Bougeottes item
Ensemble bien-être Les Bougeottes
25 $

Enchère de départ

Ensemble bien-être qui comprend :
Livre interactif: Le Jardin de Kangourou, une histoire qui fait bouger les enfants dans laquelle Kangourou apprend la patience en jardinant avec son ami Renard. Un livre parfait pour aider ton jeune à ralentir par des mouvements doux et de respiration.

Cartes de yoga pour apprivoiser ses émotions, un jeu de 70 postures de yoga reliées aux six émotions primaires (joie, peur, tristesse, colère, surprise, dégoût), accompagné de fiches explicatives, de routines de yoga et d’une carte « Routine du jour ».

Deux laissez passer adultes et deux laissez passer enfants item
Deux laissez passer adultes et deux laissez passer enfants
35 $

Enchère de départ

Deux laissez passer adultes et deux laissez passer enfants au Megamzae de Saint-Jérôme ou de Blainville.

Cinq billets d'entrée au Musée Canadien de l'histoire item
Cinq billets d'entrée au Musée Canadien de l'histoire
45 $

Enchère de départ

Cinq billets d'entrée au Musée Canadien de l'histoire. (Outaouais)

Cinq billets d'entrée au Musée Canadien de la guerre item
Cinq billets d'entrée au Musée Canadien de la guerre
45 $

Enchère de départ

Cinq billets d'entrée au Musée Canadien de la guerre. (Ottawa)

Deux laissez passer familial pour le Musée de l'ingéniosité item
Deux laissez passer familial pour le Musée de l'ingéniosité
30 $

Enchère de départ

Deux laissez passer familial pour le Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier (Estrie)

Deux laissez passer pour une personne au Musée de la civilisation item
Deux laissez passer pour une personne au Musée de la civilisation
20 $

Enchère de départ

Deux laissez passer pour une personne au Musée de la civilisation. (Québec)

Abonnement familial d'un mois chez O'Volt Trois-Rivières item
Abonnement familial d'un mois chez O'Volt Trois-Rivières
75 $

Enchère de départ

Abonnement familial d'un mois chez O'Volt Trois-Rivières, donnant accès à deux heures de jeux par jour pour toute la famille. (Mauricie)

Passe famille pour une journée au Parc Omega item
Passe famille pour une journée au Parc Omega
75 $

Enchère de départ

Passe famille (deux enfants, deux adultes) pour une journée au Parc Oméga. (Outaouais)


Abonnement d'un an à Sommet-Maths (#1) item
Abonnement d'un an à Sommet-Maths (#1)
25 $

Enchère de départ

(#1) Chaque abonnement offre un accès complet à la plateforme Sommet Maths du début septembre 2026 à la fin août 2027. Il inclut des capsules vidéo détaillées couvrant tous les concepts de chaque niveau scolaire, un cahier d’activités complet en format imprimable, un module de préparation à l’examen final, un générateur de quiz de révision, ainsi que des notes de cours en format PDF pour chaque notion. Avec une multitude de ressources interactives et flexibles, l’abonnement permet une expérience d’apprentissage complète et adaptée aux besoins des élèves. (Valide de la 6e année au secondaire 5)

Abonnement d'un an à Sommet-Maths (#2) item
Abonnement d'un an à Sommet-Maths (#2)
25 $

Enchère de départ

(#2) Chaque abonnement offre un accès complet à la plateforme Sommet Maths du début septembre 2026 à la fin août 2027. Il inclut des capsules vidéo détaillées couvrant tous les concepts de chaque niveau scolaire, un cahier d’activités complet en format imprimable, un module de préparation à l’examen final, un générateur de quiz de révision, ainsi que des notes de cours en format PDF pour chaque notion. Avec une multitude de ressources interactives et flexibles, l’abonnement permet une expérience d’apprentissage complète et adaptée aux besoins des élèves. (Valide de la 6e année au secondaire 5)

Abonnement d'un an à Sommet-Maths (#3) item
Abonnement d'un an à Sommet-Maths (#3)
25 $

Enchère de départ

(#3) Chaque abonnement offre un accès complet à la plateforme Sommet Maths du début septembre 2026 à la fin août 2027. Il inclut des capsules vidéo détaillées couvrant tous les concepts de chaque niveau scolaire, un cahier d’activités complet en format imprimable, un module de préparation à l’examen final, un générateur de quiz de révision, ainsi que des notes de cours en format PDF pour chaque notion. Avec une multitude de ressources interactives et flexibles, l’abonnement permet une expérience d’apprentissage complète et adaptée aux besoins des élèves. (Valide de la 6e année au secondaire 5)

Abonnement d'un an à Troubadour (#1) item
Abonnement d'un an à Troubadour (#1)
25 $

Enchère de départ

(#1) Abonnement d'un an à Troubadour. Une plateforme d’écriture créative qui encourage les élèves, renforce leur confiance et nourrit l’auteur qui sommeille en eux.

Abonnement d'un an à Troubadour (#2) item
Abonnement d'un an à Troubadour (#2)
25 $

Enchère de départ

(#2) Abonnement d'un an à Troubadour. Une plateforme d’écriture créative qui encourage les élèves, renforce leur confiance et nourrit l’auteur qui sommeille en eux.

Un abonnement au club WIGUP de votre choix. (#1) item
Un abonnement au club WIGUP de votre choix. (#1)
30 $

Enchère de départ

(#1) Abonnement au club WIGUP de votre choix.

Depuis plus de 10 ans, WIGUP.tv propose une approche pédagogique simple et performante aux enseignants de la francophonie mondiale. Bien connue du milieu scolaire, la plateforme sécuritaire et sans publicité propose plus de 5000 vidéos créatives et informatives.

WIGUP contribue au développement d’aptitudes indispensables chez les enfants de 9 à 11 ans (pouvant aller jusqu’à 14 ans) en matière de créativité, de communication, de socialisation, de civisme et de sens critique.

Un abonnement au club WIGUP de votre choix. (#2) item
Un abonnement au club WIGUP de votre choix. (#2)
30 $

Enchère de départ

(#2) Abonnement au club WIGUP de votre choix.

Depuis plus de 10 ans, WIGUP.tv propose une approche pédagogique simple et performante aux enseignants de la francophonie mondiale. Bien connue du milieu scolaire, la plateforme sécuritaire et sans publicité propose plus de 5000 vidéos créatives et informatives.

WIGUP contribue au développement d’aptitudes indispensables chez les enfants de 9 à 11 ans (pouvant aller jusqu’à 14 ans) en matière de créativité, de communication, de socialisation, de civisme et de sens critique.

Un abonnement au club WIGUP de votre choix. (#3) item
Un abonnement au club WIGUP de votre choix. (#3)
30 $

Enchère de départ

(#3) Abonnement au club WIGUP de votre choix.

Depuis plus de 10 ans, WIGUP.tv propose une approche pédagogique simple et performante aux enseignants de la francophonie mondiale. Bien connue du milieu scolaire, la plateforme sécuritaire et sans publicité propose plus de 5000 vidéos créatives et informatives.

WIGUP contribue au développement d’aptitudes indispensables chez les enfants de 9 à 11 ans (pouvant aller jusqu’à 14 ans) en matière de créativité, de communication, de socialisation, de civisme et de sens critique.

Une heure d'accompagnement par Cognito Fun item
Une heure d'accompagnement par Cognito Fun
28 $

Enchère de départ

Une heure pour de l'accompagnement dans votre aventure école-maison (paperasse pour la DEM, conseils, notions à enseigner, questions...)

Une heure du tutorat en français ou mathématiques item
Une heure du tutorat en français ou mathématiques
30 $

Enchère de départ

Une heure de tutorat, en présentiel ou virtuel, en français ou mathématique, pour 1ère année à sec. 4 CST

Panier cadeau de jeux de société par L'As des Jeux item
Panier cadeau de jeux de société par L'As des Jeux
115 $

Enchère de départ

Un panier cadeau de jeux de société par L'As des Jeux comprenant:

  • Ghost blitz mini
  • La matinée des monstres
  • Une patate à vélo
  • Rhino Hero
  • Diamants express
  • La tour enchantée
  • Opération boules de neige
  • Kang-a-Roo
Jeu Caty Mini par MJ Games item
Jeu Caty Mini par MJ Games
18 $

Enchère de départ

Jeu de plateau familial élu meilleur jeu éducatif.

Trois billets d'entrée à l'Écomusée du fier monde item
Trois billets d'entrée à l'Écomusée du fier monde
24 $

Enchère de départ

Trois billets d'entrée à l'Écomusée du fier monde à récupérer à la billeterie. (Montréal)

Certificat-cadeau pour une location d'embarcation nautique item
Certificat-cadeau pour une location d'embarcation nautique
30 $

Enchère de départ

Certificat-cadeau pour une location d'embarcation nautique familiale sur le labyrinthe d'eau du Parc Nature Éco-Odyssée, situé en Outaouais.

Cinq (5) accès pour le Centre Adrénaline Urbaine item
Cinq (5) accès pour le Centre Adrénaline Urbaine
52 $

Enchère de départ

Cinq (5) accès pour le Centre Adrénaline Urbaine;

Les accès seront disponibles à l’accueil, aux services à la clientèle, durant les heures d’ouverture. (Trois-Rivières)

La 2e classe - Combo Préparation + Simulation 4e année item
La 2e classe - Combo Préparation + Simulation 4e année
45 $

Enchère de départ

Un combo pour la 4e année du primaire, qui inclurait :

  • un guide de préparation en français – lecture
  • un guide de préparation en français – écriture
  • trois simulations, soit deux en lecture et une en écriture
La 2e classe - Combo Préparation + Simulation 6e année item
La 2e classe - Combo Préparation + Simulation 6e année
62 $

Enchère de départ

Un combo pour la 6e année du primaire, qui inclurait :

  • un guide de préparation en français – lecture
  • un guide de préparation en français – écriture
  • un guide de préparation en mathématiques
  • une simulation d’écriture
  • deux simulations de lecture
  • une simulation de mathématiques
La 2e classe - Combo Préparation + Simulation Secondaire 2 item
La 2e classe - Combo Préparation + Simulation Secondaire 2
26 $

Enchère de départ

Un guide de préparation avec simulation pour le secondaire 2

Adhésion de deux ans à l'AQED item
Adhésion de deux ans à l'AQED
53 $

Enchère de départ

Une adhésion membre de l'AQED d'une durée de deux ans.
Adhésion de trois ans à l'AQED item
Adhésion de trois ans à l'AQED
68 $

Enchère de départ

Une adhésion membre de l'AQED d'une durée de trois ans.

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