Cet article à la forme ludique de banane permet de masser légèrement la gencive et les dents de bébé et encourage de bonnes habitudes d’hygiène. Les poignées en forme de « pelures de banane » permettent de bien tenir la « brosse ».
Aucune livraison.
Jouet de dentition
8 $
Cet article est présenté sous différentes couleurs et formes. Ces jouets de dentition permettent à bébé de soulager sa douleur aux gencives et favoriser la sortie de ses dents. Cela lui permet également d’exercer la dextérité de l’enfant. Il éveille l’enfant par sa forme, sa couleur et sa texture.
Voici les formes que nous avons présentement aux Relevailles: Beigne, Dinosaure, Licorne, Tracteur, Renard, Koala, Hibou et Raton.
