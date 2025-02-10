Cet article est présenté sous différentes couleurs et formes. Ces jouets de dentition permettent à bébé de soulager sa douleur aux gencives et favoriser la sortie de ses dents. Cela lui permet également d’exercer la dextérité de l’enfant. Il éveille l’enfant par sa forme, sa couleur et sa texture. Voici les formes que nous avons présentement aux Relevailles: Beigne, Dinosaure, Licorne, Tracteur, Renard, Koala, Hibou et Raton. Aucune livraison.

Cet article est présenté sous différentes couleurs et formes. Ces jouets de dentition permettent à bébé de soulager sa douleur aux gencives et favoriser la sortie de ses dents. Cela lui permet également d’exercer la dextérité de l’enfant. Il éveille l’enfant par sa forme, sa couleur et sa texture. Voici les formes que nous avons présentement aux Relevailles: Beigne, Dinosaure, Licorne, Tracteur, Renard, Koala, Hibou et Raton. Aucune livraison.

Plus de détails...