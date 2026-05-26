Association québécoise du syndrome de la Tourette (AQST)

Organisé par

Association québécoise du syndrome de la Tourette (AQST)

À propos de cet événement

Ventes fermées

Journée annuelle des conférences

Journée complète - prix MEMBRE
60 $

Profiter de la journée complète des conférences - PRIX MEMBRE

Journée complète - NON-MEMBRE
80 $

Profiter de la journée complète des conférences - PRIX NON-MEMBRE

Conférence sur le trouble du langage par Sabrina Castonguay
25 $

9h - conférence sur le trouble du langage par Sabrina Castonguay de TDL Québec (90 minutes, incluant la période de questions) - PRIX MEMBRE

Conférence sur le trouble du langage par Sabrina Castonguay
35 $

9 h - conférence sur le trouble du langage par Sabrina Castonguay de TDL Québec (90 minutes, incluant la période de questions) - PRIX NON-MEMBRE

Conférence sur la zoothérapie par Audrey Desrosiers
25 $

11 h - conférence sur la zoothérapie par Audrey Desrosiers de Au bout du museau (90 minutes, incluant la période de questions) - PRIX MEMBRE

conférence sur la zoothérapie par Audrey Desrosiers
35 $

11 h - Conférence sur la zoothérapie par Audrey Desrosiers de Au bout du museau (90 minutes, incluant la période de questions) - PRIX NON-MEMBRE

13 h 30 - Garder l'équilibre par Cyncia Sanon
25 $

Garder l'équilibre lors de grands changements familiaux par Cyncia Sanon de Première Ressource (90 minutes, incluant la période de questions) - PRIX MEMBRE

13 h 30 - Garder l'équilibre par Cyncia Sanon
35 $

Garder l'équilibre lors de grands changements familiaux par Cyncia Sanon de Première Ressource (90 minutes, incluant la période de questions) - PRIX NON-MEMBRE

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