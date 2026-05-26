Journée annuelle des conférences

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À propos de cet événement
Profiter de la journée complète des conférences - PRIX MEMBRE
Profiter de la journée complète des conférences - PRIX NON-MEMBRE
9h - conférence sur le trouble du langage par Sabrina Castonguay de TDL Québec (90 minutes, incluant la période de questions) - PRIX MEMBRE
9 h - conférence sur le trouble du langage par Sabrina Castonguay de TDL Québec (90 minutes, incluant la période de questions) - PRIX NON-MEMBRE
11 h - conférence sur la zoothérapie par Audrey Desrosiers de Au bout du museau (90 minutes, incluant la période de questions) - PRIX MEMBRE
11 h - Conférence sur la zoothérapie par Audrey Desrosiers de Au bout du museau (90 minutes, incluant la période de questions) - PRIX NON-MEMBRE
Garder l'équilibre lors de grands changements familiaux par Cyncia Sanon de Première Ressource (90 minutes, incluant la période de questions) - PRIX MEMBRE
Garder l'équilibre lors de grands changements familiaux par Cyncia Sanon de Première Ressource (90 minutes, incluant la période de questions) - PRIX NON-MEMBRE
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