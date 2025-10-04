Refuge de la faune de l'Estrie
Journée automnale au profit du refuge
1700 Rue Achille-Barrière
Sherbrooke, QC J1H 0J1, Canada
Admission - Heure de départ 10h00
CA$10
add
Admission - Heure de départ 10h30
CA$10
add
Admission - Heure de départ 11h00
CA$10
add
Admission - Heure de départ 11h30
CA$10
add
Admission - Heure de départ 12h00
CA$10
add
Admission - Heure de départ 12h30
CA$10
add
Admission - Heure de départ 13h00
CA$10
add
Admission - Heure de départ 13h30
CA$10
add
Admission - Heure de départ 14h00
CA$10
add
Admission - Heure de départ 14h30
CA$10
add
Admission - Heure de départ 15h00
CA$10
add
Admission - Heure de départ 15h30
CA$10
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout