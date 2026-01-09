Collège Clarétain

Organisé par

Collège Clarétain

À propos de cet événement

Journée Blanche 2026 (Stoneham)

Billet Station Stoneham
27 $

Ce billet comprend le transport et le billet pour la Station de Ski Stoneham.

Location d'équipements
37,94 $

Skis ou Planche, bottes, bâtons et casque.

* Parcs à neige non-autorisé avec équipement
de location.

* Lunettes de ski non-incluses et non-
disponibles en location.

* Les autres articles à l’unité seront loués au
prix régulier (bottes, casques, bâtons).

Cours de glisse
Gratuit

Obligatoire si c'est une 1ère fois et fortement recommandé pour les débutants, autant en ski qu'en
planche. Offert gratuitement par Stoneham.

Boîte à lunch 1 (Cafétéria du Collège)
9,95 $

Je désire prendre une boîte à lunch de la cafétéria avant de partir (Tortillas à la viande froide, salade de pâte, ficello, crudités, bouteille d'eau et un biscuit). Je dois la récupérer à la cafétéria avant le départ.

Boîte à lunch 2 (Cafétéria du Collège)
9,95 $

Je désire prendre une boîte à lunch de la cafétéria avant de partir (Sous-marin à la viande froide avec un chips, bouteille d'eau et un biscuit). Je dois la récupérer à la cafétéria avant le départ.

Lunch personnel ou argent pour achat sur place
Gratuit

J'apporterai mon lunch personnel (ou j'aurai mon argent pour m'acheter un repas sur place).

Repas fourni - Résidents seulement
Gratuit

