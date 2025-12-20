Journée capillaire: J'apprends à me coiffer.

À propos de cet événement
Profitez du programme complet et des activités principales.
• Accès prioritaire • Place réservée • Analyse capillaire (15 min) • Accueil gourmand : jus, fruits frais et croissants 🥐🍊
•Accès à l’événement pour 1 adulte + 1 enfant • Participation aux ateliers capillaires mère–fille • Conseils adaptés à l’âge et aux besoins de l’enfant
• Moment photo “Nos Couronnes”
• Fiche routine capillaire à reproduire à la maison
Accès à l'événement - Présentation d'une carte
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