ARBRE DU VOYAGEUR - Services d'insertion et d'intégration des Antillais du Canada

Organisé par

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À propos de cet événement

Journée capillaire: J'apprends à me coiffer.

1101 Rue Sainte-Catherine O

Montréal, QC H3B 2T6, Canada

Admission générale
10 $

Profitez du programme complet et des activités principales.

Admission VIP
20 $

• Accès prioritaire • Place réservée • Analyse capillaire (15 min) • Accueil gourmand : jus, fruits frais et croissants 🥐🍊

Duo mère-fille
15 $

•Accès à l’événement pour 1 adulte + 1 enfant • Participation aux ateliers capillaires mère–fille • Conseils adaptés à l’âge et aux besoins de l’enfant
• Moment photo “Nos Couronnes”
• Fiche routine capillaire à reproduire à la maison

Tarif étudiant
6 $

Accès à l'événement - Présentation d'une carte

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