Journée Carrière CEGCI + Soirée Réseautage - Polytechnique Montréal - Hiver 2025

86.97$ + TPS + TVQ = 100$
**Ne pas prendre ce billet si vous avez déjà pris un billet Journée Carrière + Soirée Réseautage**
Ce billet donne accès à deux représentants pour la soirée réseautage uniquement, de 18 h à 21 h.
Représentant supplémentaire
50 $
43.49$ + TPS + TVQ = 50$
Veuillez choisir le nombre de représentants présents au-delà des 2 inclus.
