Journée Carrière CEGCI + Soirée Réseautage - Polytechnique Montréal - Hiver 2025

86.97$ + TPS + TVQ = 100$ **Ne pas prendre ce billet si vous avez déjà pris un billet Journée Carrière + Soirée Réseautage** Ce billet donne accès à deux représentants pour la soirée réseautage uniquement, de 18 h à 21 h.

86.97$ + TPS + TVQ = 100$ **Ne pas prendre ce billet si vous avez déjà pris un billet Journée Carrière + Soirée Réseautage** Ce billet donne accès à deux représentants pour la soirée réseautage uniquement, de 18 h à 21 h.

Plus de détails...