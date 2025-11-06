Journée centricoise du loisir inclusif 2026

Organisé par
À propos de cet événement
L'ACHAT DE CE BILLET EST LIMITÉ JUSQU'AU 31 JANVIER 2026.
Vous n'êtes pas membres ? Vous avez choisi le bon billet.
L'ARLPHCQ vous offre un (1) billet gratuit par membre en règle au 31 mars 2025. Dans cette section vous ne pouvez obtenir plus qu'un (1) billet par membre. Pour des billets supplémentaires, vous devez en faire l'achat dans la section «Admission générale - non membre». Merci !
Cette catégorie est seulement offerte pour une (1) personne représentante de la compagnie ou de l'organisme du kiosque. Les autres personnes vous accompagnant devront prendre les billet «Admission générale - non membre». Merci !
Cette catégorie est offerte seulement aux bénévoles de l' ARLPHCQ.
