Association régionale de loisir pour personnes handicapées du Centre-du-Québec

Journée centricoise du loisir inclusif 2026

17575 Boul Bécancour

Bécancour, QC G9H 1A5, Canada

PRÉVENTE SEULEMENT - NON MEMBRE
60 $
Disponible jusqu'au 31 janv.

L'ACHAT DE CE BILLET EST LIMITÉ JUSQU'AU 31 JANVIER 2026.

Vous n'êtes pas membres ? Vous avez choisi le bon billet.

Admission générale - NON MEMBRE
70 $

Vous n'êtes pas membres ? Vous avez choisi le bon billet.

MEMBRE - Admission générale
Gratuit

L'ARLPHCQ vous offre un (1) billet gratuit par membre en règle au 31 mars 2025. Dans cette section vous ne pouvez obtenir plus qu'un (1) billet par membre. Pour des billets supplémentaires, vous devez en faire l'achat dans la section «Admission générale - non membre». Merci !

Pour les Responsables de KIOSQUES - NON MEMBRE
35 $

Cette catégorie est seulement offerte pour une (1) personne représentante de la compagnie ou de l'organisme du kiosque. Les autres personnes vous accompagnant devront prendre les billet «Admission générale - non membre». Merci !

BÉNÉVOLES
Gratuit

Cette catégorie est offerte seulement aux bénévoles de l' ARLPHCQ.

