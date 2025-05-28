Journée cultures ornementales en serre - site partenaires

Accès à l'événement avec accès aux conférences et aux différents kiosques des partenaires. Inclus le repas du dîner.
- Visibilité durant toute la journée
- Ouverture 30 minutes avant les conférences pour visiter les kiosques
- Deux pauses pour visiter les kiosques (matin et après-midi)
- Votre logo sur nos publicités : la journée même et médias sociaux de l’UPA
- Une inscription gratuite, incluant le repas du dîner.
- Projection de votre logo à titre de commanditaire de la pause café dans une présentation numérique au début, durant les pauses et à la fin de la journée dans la salle de conférences.
- Remerciements au micro avant la pause
- Votre affiche ou bannière rétractable près des tables à café
- Votre logo sur nos publicités : la journée même et médias sociaux de l’UPA
- Deux inscriptions gratuites incluant le repas du dîner.
- Projection de votre logo à titre de commanditaire du repas du dîner dans une présentation numérique au début, durant les pauses et à la fin de la journée dans la salle de conférences et dans la salle du dîner
- Remerciements au micro avant le repas
- Allocution d’un représentant de votre entreprise avant la pause du dîner (5 minutes)
- Votre affiche ou bannière rétractable dans la salle à manger
- Votre logo sur nos publicités médias sociaux de l’UPA et sur les tables
- Deux inscriptions gratuites, incluant le repas du dîner.
- Votre publicité papier, matériel promotionnel ou catalogue remis aux participants
- Affiche ou bannière rétractable placée dans la salle de conférences durant toute la journée
- Projection de votre logo, avec les autres commanditaires du même forfait, dans une présentation numérique au début, durant les pauses et à la fin de la journée dans la salle de conférences.
- Une inscription gratuite, incluant le repas du dîner.
common:zeffyTipDisclaimerTicketing