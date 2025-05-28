Journée cultures ornementales en serre - site partenaires

- Projection de votre logo à titre de commanditaire du repas du dîner dans une présentation numérique au début, durant les pauses et à la fin de la journée dans la salle de conférences et dans la salle du dîner

- Remerciements au micro avant le repas

- Allocution d’un représentant de votre entreprise avant la pause du dîner (5 minutes)

- Votre affiche ou bannière rétractable dans la salle à manger

- Votre logo sur nos publicités médias sociaux de l’UPA et sur les tables

- Deux inscriptions gratuites, incluant le repas du dîner.