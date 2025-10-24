🎓 Journée de Formation : « Comprendre et intervenir : Violence conjugale et femmes immigrantes – Facteurs de vulnérabilité, statuts d’immigration et meilleures pratiques »

Organisé par
Formation qui vous permettra:
-Mieux comprendre les réalités spécifiques des femmes immigrantes vivant de la violence conjugale.
-Identifier les facteurs de vulnérabilité liés à l’immigration, au statut migratoire, à la langue, à l’isolement, et adopter des pratiques interculturelles et sensibles au trauma.
Favoriser la collaboration intersectorielle et le réseau de soutien.
