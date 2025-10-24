Accompagnement des femmes immigrantes de l'outaouais

Organisé par

🎓 Journée de Formation : « Comprendre et intervenir : Violence conjugale et femmes immigrantes – Facteurs de vulnérabilité, statuts d’immigration et meilleures pratiques »

479 Blvd. des Hautes-Plaines

Gatineau, QC J8Z 1Y3, Canada

Admission générale
Gratuit

Formation qui vous permettra:


-Mieux comprendre les réalités spécifiques des femmes immigrantes vivant de la violence conjugale.


-Identifier les facteurs de vulnérabilité liés à l’immigration, au statut migratoire, à la langue, à l’isolement, et adopter des pratiques interculturelles et sensibles au trauma.


Favoriser la collaboration intersectorielle et le réseau de soutien.

