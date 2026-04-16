Journée de formations des profs!

Vie amoureuse et sexualité chez les jeunes : comprendre le cadre légal

Heure : 9h30

Durée : 1h30





Cette formation vise à outiller le personnel enseignant quant au cadre juridique entourant la vie amoureuse et sexuelle des jeunes. Elle aborde notamment les notions de consentement, d’âge légal ainsi que certaines infractions prévues au Code criminel.

Les participantes et participants seront amenés à distinguer les comportements permis de ceux pouvant entraîner des conséquences juridiques, tout en clarifiant leurs obligations en milieu scolaire, notamment en matière de signalement.