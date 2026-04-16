Journée de formations des profs!

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À propos de cet événement
Vie amoureuse et sexualité chez les jeunes : comprendre le cadre légal
Heure : 9h30
Durée : 1h30
Cette formation vise à outiller le personnel enseignant quant au cadre juridique entourant la vie amoureuse et sexuelle des jeunes. Elle aborde notamment les notions de consentement, d’âge légal ainsi que certaines infractions prévues au Code criminel.
Les participantes et participants seront amenés à distinguer les comportements permis de ceux pouvant entraîner des conséquences juridiques, tout en clarifiant leurs obligations en milieu scolaire, notamment en matière de signalement.
Time: 9h30 am
Durée: 1h30
This training equips teachers with a clear understanding of the legal framework surrounding teens' romantic and sexual lives. It explores key concepts such as consent, the age of consent, and certain offences under the Criminal Code.
Participants will learn to distinguish between behaviours that are legal and those that may lead to legal consequences. The training also clarifies teachers’ responsibilities in a school setting, including when and how to report concerns.
Heure : 13h30
Durée : 1h30
Cette formation porte sur les principaux enjeux juridiques liés à l’utilisation du numérique par les jeunes. Elle traite de la protection de la vie privée, du partage de renseignements personnels ainsi que de la diffusion d’images intimes, en mettant en lumière les infractions possibles, notamment en cas de partage sans consentement ou de cyberintimidation.
Elle permet également de préciser les responsabilités du personnel enseignant et de soutenir des interventions adaptées.
Time:
Durée:
This training focuses on the main legal issues related to students' use of digital technologies. It covers topics such as privacy as well as the sharing of personal information and intimate images, highlighting potential offences, particularly in cases involving non-consensual sharing or cyberbullying.
It also helps clarify teachers' responsibilities and supports them in responding appropriately to these situations.
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