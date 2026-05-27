Organisé par

Comité de service local des régions éloignées

À propos de cet événement

Journée de gratitude 2026 et Camping

535 Av St-Jérôme

Matane, QC G4W 1Z6, Canada

Terrain tente
60 $
Disponible jusqu'au 1 juil.

Terrain Camping de la rivière Matane 2 nuits 24 et 25 juillet

Terrain Roulotte
120 $
Disponible jusqu'au 1 juil.

Terrain pour Roulotte Camping de la rivière Matane 2 nuits 24 et 25 juillet

Déjeuner du samedi matin
5 $
Disponible jusqu'au 18 juil.

Bagel fromage à la crème, Toast, croissant, jus ou café

Souper du Samedi soir
20 $
Disponible jusqu'au 18 juil.

Spaghetti, salade césar, pain à l'ail, dessert et breuvage

Souper Samedi soir 12 ans et moins
10 $
Disponible jusqu'au 18 juil.

Spaghetti, salade césar, pain à l'ail, dessert et breuvage

Déjeuner du dimanche matin
5 $

Bagel fromage à la crème, Toast, croissant, jus ou café

Carte Cantine
5 $
Disponible jusqu'au 18 juil.

Diner du samedi, hot-dog, hamburger, cheeseburger (voir prix sur le flyers)

Carte Cantine
5 $
Disponible jusqu'au 18 juil.

chips, breuvage...

Ajouter un don pour Comité de service local des régions éloignées

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!