Journée de gratitude 2026 et Camping

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À propos de cet événement
Terrain Camping de la rivière Matane 2 nuits 24 et 25 juillet
Terrain pour Roulotte Camping de la rivière Matane 2 nuits 24 et 25 juillet
Bagel fromage à la crème, Toast, croissant, jus ou café
Spaghetti, salade césar, pain à l'ail, dessert et breuvage
Spaghetti, salade césar, pain à l'ail, dessert et breuvage
Bagel fromage à la crème, Toast, croissant, jus ou café
Diner du samedi, hot-dog, hamburger, cheeseburger (voir prix sur le flyers)
chips, breuvage...
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