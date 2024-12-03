Conversations philanthropiques en culture

Conversations philanthropiques en culture

Journée de la philanthropie en culture 2025 : Acte I & II - JOURNÉE & SOIRÉE

175 Rue Sainte-Catherine

Montréal, QC H2X 3X5, Canada

ACTE I & II - Journée + soirée (membre)
60 $
Ce billet vous donne accès à la journée complète de formation de10h à 17h suivi de la table ronde de clôture et cocktail à 17h30. ** ce billet est pour les membres ayant déjà payé leur cotisation annuelle de 15$ **
ACTE I & II - Journée + soirée (non-membre)
75 $
Ce billet vous donne accès à la journée complète de formation de10h à 17h suivi de la table ronde de clôture et cocktail à 17h30. ** ce billet est pour les non membres ou membres n'ayant pas renouvelé leur cotisation annuelle (15$) **
LISTE D'ATTENTE - ACTE I & II - Journée + soirée
Gratuit
Cette option vous inscrit sur la liste d'attente. Nous ne pouvons vous garantir une place, et vous contacterons lors d'une annulation.

