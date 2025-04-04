Journée de lancement de la saison 2025

Inscription à la matinée de lancement, à compter de 9 h 30, incluant les nouveautés du Club et les conférences sur le positionnement du vélo et sur la nutrition des sportifs.
Boîte à lunch du midi
CA$25
Choisissez votre type de boîte à lunch plus bas.
Ateliers pratiques de l'après-midi
free
Apportez votre vélo et enfilez votre tenue de vélos. Les participants feront la rotation dans 3 ateliers avec des encadreurs du CNCB (techniques d'ascension et de descente, rouler en peloton, visite du CNCB). 45 places maximum.
