Journée de perfectionnement | Table de concertation Jeunesse de Sept-Îles

Journée de perfectionnement présentée par la Table de concertation jeunesse de Sept-Îles Thème de la journée : L'univers des gangs - HORAIRE - 8 h 30 à 16 h Formation donnée par Monsieur René-André Brisebois, M. Sc. criminologie et expert pour l'IUJD Lunch inclus

Journée de perfectionnement présentée par la Table de concertation jeunesse de Sept-Îles Thème de la journée : L'univers des gangs - HORAIRE - 8 h 30 à 16 h Formation donnée par Monsieur René-André Brisebois, M. Sc. criminologie et expert pour l'IUJD Lunch inclus

Plus de détails...