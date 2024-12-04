Journée de perfectionnement | Table de concertation Jeunesse de Sept-Îles

451 Av. Arnaud

Sept-Îles, QC G4R 3B3, Canada ** Salle Corossol **

Admission générale
50 $
Journée de perfectionnement présentée par la Table de concertation jeunesse de Sept-Îles Thème de la journée : L'univers des gangs - HORAIRE - 8 h 30 à 16 h Formation donnée par Monsieur René-André Brisebois, M. Sc. criminologie et expert pour l'IUJD Lunch inclus

