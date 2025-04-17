Temps de ressourcement des leaders & comités - REFUEL
Temps de ressourcement des leaders & comités 2025 - REFUEL
Es-tu leader ou membre de comité à Gospelvie ? Tu es invité à un temps de ressourcement spirituel des leaders qui se tiendra dimanche le 18 mai 2025 de 12:30 am à 15:30 pm au sous-sol de l'église.
Thème = Refuel.
Note : Inscription gratuite mais OBLIGATOIRE avant le 14 mai.
Le dîner est fourni.
Service de garde
10 $
Nous offrons une service de garde pour les enfants de 0 à 12 ans.
Veuillez apporter les repas, collations et breuvage nécessaire pour les enfants en bas de 5 ans.
