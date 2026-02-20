Organisé par

Fondation Asselin du Cégep de Jonquière

À propos de cet événement

Journée de ski au Valinouët

181 Rte du Valinouët

Saint-David-de-Falardeau, QC G0V 1C0, Canada

Billet accès + Autobus
40 $

Ce billet vous donne droit au transport en autobus ainsi qu'une passe d'accès

Billet d'accès + autobus + location ski ou Snow
60 $

Ce billet vous donne droit au transport en autobus, une passe d'accès ainsi que la location d'une paire de Ski ou d'un Snow.

Billet d'accès + autobus + location complète
80 $

Ce billet vous donne droit au transport en autobus, une passe d'accès ainsi que la location d'une paire de Ski ou d'un Snow ainsi qu' un casque et des lunettes

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