Journée des Nouveaux Récits

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À propos de cet événement
Ce billet inclut l’accès à l’ensemble des ateliers et expériences de la journée ET une participation GRATUITE à la soirée de lancement de la Tournée des Nouveaux récits du 7 mai (17h à 21h)
Inclus :
Également inclus :
— portrait photo professionnel
— 5@7 de clôture (réseautage et célébration)
À prévoir : dîner libre, vêtements confortables, cahier (optionnel)
Venez avec la personne de votre choix (collègue, ami·e, partenaire) et vivez cette journée ensemble.
Ce billet inclut l’accès à l’ensemble des ateliers et expériences de la journée ET une participation GRATUITE à la soirée de lancement de la Tournée des Nouveaux récits du 7 mai (17h à 21h) POUR 2 PERSONNES.
Inclus :
Également inclus :
— portrait photo professionnel (par personne)
— 5@7 de clôture (réseautage et célébration)
À prévoir : dîner libre, vêtements confortables, cahier (optionnel)
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