Maison du développement durable

Organisé par

Maison du développement durable

À propos de cet événement

Journée des Nouveaux Récits

50 Rue Sainte-Catherine O

Montréal, QC H2X 3V4, Canada

Billet tarif régulier
95 $

Ce billet inclut l’accès à l’ensemble des ateliers et expériences de la journée ET une participation GRATUITE à la soirée de lancement de la Tournée des Nouveaux récits du 7 mai (17h à 21h)


Inclus :

  • Soin sonore
  • Atelier sur les nouveaux récits
  • Exercice d’introspection
  • Cercle de partage
  • Expérience musicale immersive
  • Atelier de prise de parole et d’expression
  • Atelier de mouvement
  • Billet gratuit pour la soirée du 7 mai : Lancement de la 2e édition de la Tournée des Nouveaux Récits à la Maison du développement durable (17h à 21h)

Également inclus :

— portrait photo professionnel
— 5@7 de clôture (réseautage et célébration)

À prévoir : dîner libre, vêtements confortables, cahier (optionnel)

Billet DUO - Vivez l'expérience à deux !
155 $

Venez avec la personne de votre choix (collègue, ami·e, partenaire) et vivez cette journée ensemble.

Ce billet inclut l’accès à l’ensemble des ateliers et expériences de la journée ET une participation GRATUITE à la soirée de lancement de la Tournée des Nouveaux récits du 7 mai (17h à 21h) POUR 2 PERSONNES.


Inclus :

  • Soin sonore
  • Atelier sur les nouveaux récits
  • Exercice d’introspection
  • Cercle de partage
  • Expérience musicale immersive
  • Atelier de prise de parole et d’expression
  • Atelier de mouvement
  • Billet gratuit pour la soirée du 7 mai : Lancement de la 2e édition de la Tournée des Nouveaux Récits à la Maison du développement durable (17h à 21h)

Également inclus :

— portrait photo professionnel (par personne)
— 5@7 de clôture (réseautage et célébration)

À prévoir : dîner libre, vêtements confortables, cahier (optionnel)

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