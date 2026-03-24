Journée des Nouveaux Récits

Venez avec la personne de votre choix (collègue, ami·e, partenaire) et vivez cette journée ensemble.



Ce billet inclut l’accès à l’ensemble des ateliers et expériences de la journée ET une participation GRATUITE à la soirée de lancement de la Tournée des Nouveaux récits du 7 mai (17h à 21h) POUR 2 PERSONNES.



Inclus :

Soin sonore

Atelier sur les nouveaux récits

Exercice d’introspection

Cercle de partage

Expérience musicale immersive

Atelier de prise de parole et d’expression

Atelier de mouvement

Billet gratuit pour la soirée du 7 mai : Lancement de la 2e édition de la Tournée des Nouveaux Récits à la Maison du développement durable (17h à 21h)

Également inclus :

— portrait photo professionnel (par personne)

— 5@7 de clôture (réseautage et célébration)

À prévoir : dîner libre, vêtements confortables, cahier (optionnel)