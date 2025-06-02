Cabane Théâtre

Journée des tout-petits (spécial Fête des pères)

7755 Boul. Saint-Laurent suite 300

Montréal, QC H2R 1X1, Canada

Forfait Famille
40 $
Ce forfait inclut une participations aux ateliers de création, à la séance photo (env. 30 minutes) et un plateau de collations pour la famille. L'achat des photos et les boissons sont en sus.
Ami·es de la famille
100 $
Vous êtes un commerce, une entreprise ou un·e partenaire qui aimerait nous épauler et rendre visible votre offre auprès des familles locales ? Voici l'occasion d'apparaitre sur notre "Mur des partenaires".
