Journée familiale d'initiation de pêche sur glace au lac William 2025 - 9e édition

-30$/équipe
— Une équipe doit obligatoirement compter au moins un enfant de 17 ans ou moins et un adulte de 18 ans et plus.
- Maximum de 6 personnes/équipe.
- Un kit de pêche est inclus (canne, brimbale, ver et collation).
- Possibilité d'être accompagné par un guide de pêche
Catégorie: Je vis pour la pêche
-30$/équipe
- Une équipe doit obligatoirement compter au moins un enfant de 17 ans ou moins et un adulte de 18 ans et plus.
- Maximum de 6 personnes/équipe.
- Le kit de pêche n'est pas inclus.
- L'équipe ne sera pas accompagnée par un guide de pêche.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!