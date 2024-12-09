GROBEC

Journée familiale d'initiation de pêche sur glace au lac William 2025 - 9e édition

606 Rue Principale

Saint-Ferdinand, QC G0N 1N0, Canada

Catégorie: Pêcheur d'un jour
30 $
-30$/équipe — Une équipe doit obligatoirement compter au moins un enfant de 17 ans ou moins et un adulte de 18 ans et plus. - Maximum de 6 personnes/équipe. - Un kit de pêche est inclus (canne, brimbale, ver et collation). - Possibilité d'être accompagné par un guide de pêche
Catégorie: Je vis pour la pêche
30 $
-30$/équipe - Une équipe doit obligatoirement compter au moins un enfant de 17 ans ou moins et un adulte de 18 ans et plus. - Maximum de 6 personnes/équipe. - Le kit de pêche n'est pas inclus. - L'équipe ne sera pas accompagnée par un guide de pêche.

