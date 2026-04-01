Journée Jeunesse 2026 : La mission !

Pour les collègues invités des organismes.

⚠️ Veuillez noter que l’accès à l’avant-midi est réservé aux organismes membres de la CAJ.

✔ Accès au dîner et aux activités de l’après-midi seulement

⏰ Horaire : 12h00 à 15h30

***Les frais contribuent à couvrir le repas