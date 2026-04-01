Coalition des acteurs jeunesse

Organisé par

Coalition des acteurs jeunesse

À propos de cet événement

Journée Jeunesse 2026 : La mission !

184 Rue Saint-Eustache

Saint-Eustache, QC J7R 2L7, Canada

Accès journée complète - Membres de la CAJ (8h45 à 15h30)
15 $

Réservé aux organismes membres participant aux tables de concertation de la CAJ.

✔ Accès à toute la journée (avant-midi + dîner + après-midi)
✔ Participation aux activités

⏰ Horaire : 8h45 à 15h30

***Les frais contribuent à couvrir le repas

Accès demi-journée - Collègues invités (12h00 à 15h30)
15 $

Pour les collègues invités des organismes.

⚠️ Veuillez noter que l’accès à l’avant-midi est réservé aux organismes membres de la CAJ.

✔ Accès au dîner et aux activités de l’après-midi seulement

⏰ Horaire : 12h00 à 15h30

***Les frais contribuent à couvrir le repas

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