Journée Jeunesse 2026 : La mission !

Organisé par
À propos de cet événement
Réservé aux organismes membres participant aux tables de concertation de la CAJ.
✔ Accès à toute la journée (avant-midi + dîner + après-midi)
✔ Participation aux activités
⏰ Horaire : 8h45 à 15h30
***Les frais contribuent à couvrir le repas
Pour les collègues invités des organismes.
⚠️ Veuillez noter que l’accès à l’avant-midi est réservé aux organismes membres de la CAJ.
✔ Accès au dîner et aux activités de l’après-midi seulement
⏰ Horaire : 12h00 à 15h30
***Les frais contribuent à couvrir le repas
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