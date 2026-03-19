La Licorne philanthrope

Organisé par

La Licorne philanthrope

À propos de cet événement

Journée philanthropique

1687 Bd du Carmel

Trois-Rivières, QC G8Z 3R8, Canada

NOIR
113,83 $

Inclus dans ton billet:

  • Accès à la journée de conférences ;
  • Accès aux kiosques des exposants ;
  • Accès régulier aux séances de signatures et photos avec les conférencières ;
  • Profitez du programme complet et des activités principales.

Un reçu pour don au montant de 20$ sera émis par la Maison Le FAR.


Les taxes sont incluses.

TPS/TVH 732894365 RT0001

TVQ 1231711470 TQ001

BLANC
228,80 $

Inclus dans ton billet:

  • Accès à la journée de conférences avec place préférentielle ;
  • Accès aux kiosques d'exposants ;
  • Accès express aux séances de signatures et photos avec les conférencières ;
  • Accès au réseautage 5@7 VIP avec certaines conférencières ;
  • Stationnement.

Un reçu pour don au montant de 40$ sera émis par la Maison Le FAR.


Les taxes sont incluses.

TPS/TVH 732894365 RT0001

TVQ 1231711470 TQ001

BLEU
458,75 $

Inclus dans ton billet:

  • Accès à la journée de conférences avec les meilleurs sièges ;
  • Accès aux kiosques d'exposants ;
  • Un accès express aux séances de signatures et photos avec les conférencières ;
  • Un repas concocté par un chef, servi dans une salle privée avec les conférencières présentes à ce moment (tu recevras un courriel pour sélectionner le repas de ton choix);
  • Un accès au réseautage 5@7 VIP avec certaines conférencières ;
  • Une boite souvenir remplie de douceurs confectionnées par des femmes québécoises passionnées d'une valeur approx. de 100$ ;
  • Stationnement.

Un reçu pour don au montant de 75$ sera émis par la Maison Le FAR.


Les taxes sont incluses.

TPS/TVH 732894365 RT0001

TVQ 1231711470 TQ001

5@7 réseautage
23 $

Si tu ne peux pas venir au courant de la journée, mais que tu as tout de même envie de venir réseauter avec nos panélistes et conférencières, c'est le billet qu'il te faut.


Les taxes sont incluses.

TPS/TVH 732894365 RT0001

TVQ 1231711470 TQ001

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!