Journée plage parc Yamaska

1780 Bd David-Bouchard

Roxton Pond, QC J0E 1Z0, Canada

Admission- 17 ans et moins
free
Accès à l'événement avec accès aux commodités standard et activités.
Admission- 18 ans et plus
CA$2.50
Accès à l'événement avec accès aux commodités standard et activités.

