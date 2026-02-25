Espace Perreault Transmissions chorégraphiques

Organisé par

Espace Perreault Transmissions chorégraphiques

Corps dansants, mémoires, identités: pratiques décoloniales à inventer

3680 Rue Jeanne-Mance

Montréal, QC H2X 2K5, Canada

Corps dansants et pensée coloniale
Gratuit

Cercle de parole

9 avril - 9h30 à 12h15


Mémoires, identités et création
Gratuit

Cercle de parole

9 avril - 15h00 à 17h30


Pratiques décoloniales à inventer (partie 1)
Gratuit

Cercle de parole

10 avril - 11h15 à 12h30


Pratiques décoloniales à inventer (partie 2)
Gratuit

Cercle de parole

10 avril - 13h30 à 16h00

Atelier: Tissus Sensibles
15 $

Atelier animé par Eduardo Ruiz

9 avril - 12h45 à 14h45

Atelier: Reconnexion culturelle wendat et concept d’allié·e
15 $

Atelier animé par Catherine Dagenais-Savard et Sandrine Masse

10 avril - 9h00 à 11h00

Clôture: Performance et 5 à 7
Gratuit

Performance de Catherine Dagenais-Savard et Sandrine Masse suivi d'un 5 à 7

10 avril de 16h30 à 19h

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!