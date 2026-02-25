Corps dansants, mémoires, identités: pratiques décoloniales à inventer

Organisé par
Cercle de parole
9 avril - 9h30 à 12h15
Cercle de parole
9 avril - 15h00 à 17h30
Cercle de parole
10 avril - 11h15 à 12h30
Cercle de parole
10 avril - 13h30 à 16h00
Atelier animé par Eduardo Ruiz
9 avril - 12h45 à 14h45
Atelier animé par Catherine Dagenais-Savard et Sandrine Masse
10 avril - 9h00 à 11h00
Performance de Catherine Dagenais-Savard et Sandrine Masse suivi d'un 5 à 7
10 avril de 16h30 à 19h
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!