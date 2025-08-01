Club de Natation CNC

Club de Natation CNC

Journées d'essai et d'évaluation Club CNC

525 Bd Brassard

Chambly, QC J3L 4N5, Canada

Initiation
Gratuit

Avoir entre 6 et 9 ans

Avoir complété le niveau Junior 3

Être à l'aise dans l'eau

Nager 25m sans aide flottante

Jeunesse
Gratuit

Être âgé de 7 ans et plus

Être capable de nager le crawl et le dos sur une distance de 50m en continu sans aide flottante

Avoir complété l'équivalent du niveau Junior 4

Relève
Gratuit

Être âgé de 9 ans et plus

Être capable de nager le crawl et le dos sur une distance de 400m en continu et la brasse sur une distance de 25 m.

Avoir réussi le niveau Jeunesse 2 du Club de natation CNC OU Avoir participé à l'évaluation de groupe et être classé à ce niveau 


