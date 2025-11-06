Journées Montfort 2026

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À propos de cet événement
2 JOURS - Accès à l'événement, aux conférences et aux ateliers. Avec petit-déjeuner, collations et buffet gastronomique, servis par le restaurant Lise Bourgeois.
2 JOURS - Accès à l'événement, aux conférences et aux ateliers. Avec petit-déjeuner, collations et buffet gastronomique, servis par le restaurant Lise Bourgeois. Une preuve d'étudiant peut être demandée.
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