Institut du Savoir Montfort

Organisé par

Institut du Savoir Montfort

À propos de cet événement

Journées Montfort 2026

801 Aviation Pkwy

Ottawa, ON K1K 4R3, Canada

Médecin / professionnel·le de la santé
650 $

2 JOURS - Accès à l'événement, aux conférences et aux ateliers. Avec petit-déjeuner, collations et buffet gastronomique, servis par le restaurant Lise Bourgeois.

Étudiant·e
200 $

2 JOURS - Accès à l'événement, aux conférences et aux ateliers. Avec petit-déjeuner, collations et buffet gastronomique, servis par le restaurant Lise Bourgeois. Une preuve d'étudiant peut être demandée.

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