AGÉMUS

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À propos de cet événement

Ventes fermées

JPRM 2026

3001 12 Ave N Immeuble X1

Sherbrooke, QC J1H 5H3, Canada

Billet JPRM Saguenay
40 $

Vous venez d'être invité aux entrevues de med de la meilleure université du Québec? Achète ton billet ici! *campus de SAGUENAY*

Inclus un diner

Billet JPRM Sherbrooke
50 $

Vous venez d'être invité aux entrevues de med de la meilleure université du Québec? Achète ton billet ici! *campus de SHERBROOKE*

Inclus un diner, souper et 5 à 8

Billet JPRM Montérégie
40 $

Vous venez d'être invité aux entrevues de med de la meilleure université du Québec? Achète ton billet ici! *campus de MONTÉRÉGIE*

Inclus un diner

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