JRÉS 2025 - Gaspé

Tarif réservé aux partenaires du Pôle GÎM (organismes, institutions ou entreprises collaborant avec le Pôle).

Ce billet inclut l’accès complet à la programmation, un kiosque, les collations et le repas du midi, à condition d’être présent·e toute la journée.

👉 Veuillez noter que pour les partenaires qui arriveront uniquement pour la période de 13h30 à 17h, le repas du midi ne sera pas comptabilisé.

👉 Ce billet reflète notre volonté de reconnaître et valoriser votre contribution au développement régional.