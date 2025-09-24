JRÉS 2025 - Gaspé

Organisé par
À propos de cet événement
Tarif préférentiel réservé aux membres du Pôle GÎM.
Ce billet donne accès à toutes les activités de la journée : conférences, ateliers, repas du midi et collations.
Ouvert à toute personne intéressée par les enjeux de développement régional et d’innovation sociale.
Ce billet donne accès à l’ensemble des activités de la journée, incluant le repas du midi et les collations.
Tarif réservé aux partenaires du Pôle GÎM (organismes, institutions ou entreprises collaborant avec le Pôle).
Ce billet inclut l’accès complet à la programmation, un kiosque, les collations et le repas du midi, à condition d’être présent·e toute la journée.
👉 Veuillez noter que pour les partenaires qui arriveront uniquement pour la période de 13h30 à 17h, le repas du midi ne sera pas comptabilisé.
👉 Ce billet reflète notre volonté de reconnaître et valoriser votre contribution au développement régional.
Réservé aux membres du conseil d’administration du Pôle GÎM.
Ce billet donne accès à l’ensemble des activités de la journée du 12 novembre (conférences, ateliers, repas du midi et collations), ainsi qu’aux journées de planification stratégique des 13 et 14 novembre.
👉 Il permet aux administrateurs de participer pleinement à l’événement JRÉS tout en contribuant activement à l’avenir du Pôle lors des rencontres stratégiques.
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