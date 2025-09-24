Pôle d'économie sociale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine

Organisé par

Pôle d'économie sociale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine

À propos de cet événement

JRÉS 2025 - Gaspé

50 Rue Eden

Gaspé, QC G4X 1Z2, Canada

Membre
70 $

Tarif préférentiel réservé aux membres du Pôle GÎM.
Ce billet donne accès à toutes les activités de la journée : conférences, ateliers, repas du midi et collations.

Non-membre
70 $

Ouvert à toute personne intéressée par les enjeux de développement régional et d’innovation sociale.
Ce billet donne accès à l’ensemble des activités de la journée, incluant le repas du midi et les collations.

Partenaires
70 $

Tarif réservé aux partenaires du Pôle GÎM (organismes, institutions ou entreprises collaborant avec le Pôle).
Ce billet inclut l’accès complet à la programmation, un kiosque, les collations et le repas du midi, à condition d’être présent·e toute la journée.

👉 Veuillez noter que pour les partenaires qui arriveront uniquement pour la période de 13h30 à 17h, le repas du midi ne sera pas comptabilisé.
👉 Ce billet reflète notre volonté de reconnaître et valoriser votre contribution au développement régional.

Administrateur
Gratuit

Réservé aux membres du conseil d’administration du Pôle GÎM.
Ce billet donne accès à l’ensemble des activités de la journée du 12 novembre (conférences, ateliers, repas du midi et collations), ainsi qu’aux journées de planification stratégique des 13 et 14 novembre.

👉 Il permet aux administrateurs de participer pleinement à l’événement JRÉS tout en contribuant activement à l’avenir du Pôle lors des rencontres stratégiques.

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