ATTENTION VERSION PDF

Entièrement mis à jour, ce guide explore quelques concepts clés associés à la judiciarisation. On y trouve de l’information sur la loi et les droits, le Code civil, le Code criminel, la Charte des droits et libertés, ainsi que des définitions de diverses notions telles que la responsabilité civile et criminelle, les crimes contre la personne, la cybercriminalité, etc. Il est agrémenté de nombreuses mises en situation, de conseils concrets et de ressources à consulter. Cette version a fait l’objet d’une attention particulière pour être rédigée en langage simple et épicène.