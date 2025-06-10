Activités Maison des jeunes L'Azymut Est*Ouest

Organisé par

À propos de cet événement

Juillet 2025

PMDJ: Volleyball - mardi 1er juillet @13h30-16h30 SORB
Gratuit

Après-midi ouvert principalement pour l'activité du jour: volleyball. ON OFFRE DES LIFTS À 13H30 de la Sorb et/ou de l'Érab (en fonction de l'activité).

Siberia Spa - mercredi 2 juillet @8h15-13h
25 $

On va au Siberia Spa de 9h à 12h. Après la grosse année d'école, vous méritez bien de vous reposer comme il faut!

PMDJ: ASMR - jeudi 3 juillet @13h30-16h30 ÉRAB
Gratuit

Après-midi ouvert principalement pour l'activité du jour: ASMR. ON OFFRE DES LIFTS À 13H30 de la Sorb et/ou de l'Érab (en fonction de l'activité).

Cuisine collective - jeudi 3 juillet @17h30-22h30 ÉRAB
Gratuit

Au menu ce mois-ci: à confirmer au Comité jeunes :)

LIFTS SORB: Cuisine collective - 3 juillet @17h15-22h45
Gratuit

Pour les lifts de la Sorbonne seulement.

Pêche en rivière - samedi 5 juillet @12h30-16h30
Gratuit

Pêche à rivière dans un beau petit coin de St-Gilles. On a des cannes à pêche à passer, mais hésitez-pas à amener vos propres outils!

Kayak - lundi 7 juillet @12h30-16h30
7,50 $

Kayak au parc nautique de Cap-Rouge. Ils vendent aussi de la crème glacée. Je dis ça, je dis rien!

PMDJ: Pickleball - mardi 8 juillet @13h30-16h30 SORB
Gratuit

Après-midi ouvert principalement pour l'activité du jour: Pickleball. ON OFFRE DES LIFTS À 13H30 de la Sorb et/ou de l'Érab (en fonction de l'activité).

PMDJ: Relax - jeudi 10 juillet @13h30-16h30 ÉRAB
Gratuit

Après-midi ouvert principalement pour l'activité du jour: Relax! ON OFFRE DES LIFTS À 13H30 de la Sorb et/ou de l'Érab (en fonction de l'activité).

Masterchef - jeudi 10 juillet @17h30-22h30 ÉRAB
Gratuit

Compétition de 3 équipes de jeunes cuistots qui reçoivent le même choix d'ingrédients obligatoires à utiliser. Ils doivent faire une recette avec ceux-ci et tous les autres ingrédients à leur disposition. Les premiers inscrits pourront être cuistots en premier s'ils le désirent et les autres jeunes pourront servir de goûteurs ET juges! La grosse vie, quoi :P

LIFTS SORB: Masterchef - 10 juillet @17h15-22h45 ÉRAB
Gratuit

Pour les lifts de la Sorbonne seulement.

Trou du diable - samedi 12 juillet @11h30-16h30
20 $

Pour ceux qui ne sont pas trop claustrophobes! Nous allons à St-Casimir découvrir le parcours débutant de la Grotte du Trou-du-Diable. C'est de la spéléologie (randonnée dans les cavernes). Le parcours débutant n'est pas si intense et c'est une expérience certainement unique qui vaut la peine d'essayer!

Baie de beauport - mardi 14 juillet @11h-16h
Gratuit

Nous allons à la Baie de Beauport. Amenez tout le nécessaire pour la baignade et le volleyball de plage. On vous encourage à apporter un lunch froid ou de l'argent pour s'acheter quelque chose sur place.

Buffet des continents - lundi 21 juillet @18h-21h
22,50 $

Activité tellement appréciée par les jeunes que nous y retournons aussi vite que possible!

PMDJ: Pêche - mardi 22 juillet @13h30-16h30
Gratuit

Après-midi ouvert principalement pour l'activité du jour: Pêche. ON OFFRE DES LIFTS À 13H30 de la Sorb et/ou de l'Érab (en fonction de l'activité). Nous avons cinq cannes à pêche à passer.

Peppperonage & Vieux-Qc - mercredi 23 juillet @13h-21h
10 $

Notre formule unique est de retour cet été: promenade et magasinage dans le Vieux-Québec, pizza et puis, baignade sur la plage aménagée de la Promenade Champlain.

PMDJ: Café Félin - jeudi 24 juillet @13h30-16h30
Gratuit

Après-midi ouvert principalement pour l'activité du jour: Café Félin. ON OFFRE DES LIFTS À 13H30 de la Sorb et/ou de l'Érab (en fonction de l'activité). Nous allons visiter le nouveau café félin de St-Nicolas. Nous offrons une collation sur place à tous les jeunes :)

Karaoke - lundi 28 juillet @18h-21h30 ÉRAB
Gratuit

Let's rock and roll à notre soirée karaoké à l'Érablière. Tout le monde est invité!

LIFTS SORB: Karaoke - 28 juillet @17h45-21h45 ÉRAB
Gratuit

Pour les lifts de la Sorbonne seulement.

PMDJ: Disc-golf - mardi 29 juillet @13h30-16h30
Gratuit

Après-midi ouvert principalement pour l'activité du jour: Disc-golf. ON OFFRE DES LIFTS À 13H30 de la Sorb et/ou de l'Érab (en fonction de l'activité). On va découvrir le parcours de 9 trous du Parc du Rigolet à Lévis.

Rando au crépuscule - 30 juillet @14h30-22h30
Gratuit

Nous allons au Mont du Lac des Cygnes pour pique-niquer au sommet. Le souper est donc inclus. Nous allons repartir avec le coucher du soleil. Des lampes frontales vont être fournies au besoin.

PMDJ: Friperies - jeudi 31 juillet @12h30-16h30
Gratuit

Après-midi ouvert principalement pour l'activité du jour: Friperies. ON OFFRE DES LIFTS À 13H30 de la Sorb et/ou de l'Érab (en fonction de l'activité). On va faire le tour de quelques friperies à Lévis et Québec. Amenez-vous de l'argent si vous voulez vous acheter quelque chose.

