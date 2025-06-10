Juillet 2025

Organisé par
Après-midi ouvert principalement pour l'activité du jour: volleyball. ON OFFRE DES LIFTS À 13H30 de la Sorb et/ou de l'Érab (en fonction de l'activité).
On va au Siberia Spa de 9h à 12h. Après la grosse année d'école, vous méritez bien de vous reposer comme il faut!
Après-midi ouvert principalement pour l'activité du jour: ASMR. ON OFFRE DES LIFTS À 13H30 de la Sorb et/ou de l'Érab (en fonction de l'activité).
Au menu ce mois-ci: à confirmer au Comité jeunes :)
Pour les lifts de la Sorbonne seulement.
Pêche à rivière dans un beau petit coin de St-Gilles. On a des cannes à pêche à passer, mais hésitez-pas à amener vos propres outils!
Kayak au parc nautique de Cap-Rouge. Ils vendent aussi de la crème glacée. Je dis ça, je dis rien!
Après-midi ouvert principalement pour l'activité du jour: Pickleball. ON OFFRE DES LIFTS À 13H30 de la Sorb et/ou de l'Érab (en fonction de l'activité).
Après-midi ouvert principalement pour l'activité du jour: Relax! ON OFFRE DES LIFTS À 13H30 de la Sorb et/ou de l'Érab (en fonction de l'activité).
Compétition de 3 équipes de jeunes cuistots qui reçoivent le même choix d'ingrédients obligatoires à utiliser. Ils doivent faire une recette avec ceux-ci et tous les autres ingrédients à leur disposition. Les premiers inscrits pourront être cuistots en premier s'ils le désirent et les autres jeunes pourront servir de goûteurs ET juges! La grosse vie, quoi :P
Pour ceux qui ne sont pas trop claustrophobes! Nous allons à St-Casimir découvrir le parcours débutant de la Grotte du Trou-du-Diable. C'est de la spéléologie (randonnée dans les cavernes). Le parcours débutant n'est pas si intense et c'est une expérience certainement unique qui vaut la peine d'essayer!
Nous allons à la Baie de Beauport. Amenez tout le nécessaire pour la baignade et le volleyball de plage. On vous encourage à apporter un lunch froid ou de l'argent pour s'acheter quelque chose sur place.
Activité tellement appréciée par les jeunes que nous y retournons aussi vite que possible!
Après-midi ouvert principalement pour l'activité du jour: Pêche. ON OFFRE DES LIFTS À 13H30 de la Sorb et/ou de l'Érab (en fonction de l'activité). Nous avons cinq cannes à pêche à passer.
Notre formule unique est de retour cet été: promenade et magasinage dans le Vieux-Québec, pizza et puis, baignade sur la plage aménagée de la Promenade Champlain.
Après-midi ouvert principalement pour l'activité du jour: Café Félin. ON OFFRE DES LIFTS À 13H30 de la Sorb et/ou de l'Érab (en fonction de l'activité). Nous allons visiter le nouveau café félin de St-Nicolas. Nous offrons une collation sur place à tous les jeunes :)
Let's rock and roll à notre soirée karaoké à l'Érablière. Tout le monde est invité!
Après-midi ouvert principalement pour l'activité du jour: Disc-golf. ON OFFRE DES LIFTS À 13H30 de la Sorb et/ou de l'Érab (en fonction de l'activité). On va découvrir le parcours de 9 trous du Parc du Rigolet à Lévis.
Nous allons au Mont du Lac des Cygnes pour pique-niquer au sommet. Le souper est donc inclus. Nous allons repartir avec le coucher du soleil. Des lampes frontales vont être fournies au besoin.
Après-midi ouvert principalement pour l'activité du jour: Friperies. ON OFFRE DES LIFTS À 13H30 de la Sorb et/ou de l'Érab (en fonction de l'activité). On va faire le tour de quelques friperies à Lévis et Québec. Amenez-vous de l'argent si vous voulez vous acheter quelque chose.
