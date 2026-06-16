Activités Maison des jeunes L'Azymut Est*Ouest

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Activités Maison des jeunes L'Azymut Est*Ouest

À propos de cet événement

Juillet 2026

Jason Justin-Peu - 6 juillet @19h30-21h30 item
Jason Justin-Peu - 6 juillet @19h30-21h30
Gratuit

Viens discuter d'image corporelle positive.

LIFT SORBONNE : Jason Justin-Peu - 6 juillet @17h45-21h45 item
LIFT SORBONNE : Jason Justin-Peu - 6 juillet @17h45-21h45
Gratuit

Pour les lifts de la Sorbonne seulement.

PMDJ : pêche - 7 Juillet @13h30-16h30 item
PMDJ : pêche - 7 Juillet @13h30-16h30
Gratuit

Nous allons pêcher, activité guidée par Justin, maître pêcheur.

Donjons & Dragons AU CAM - 7 juillet @18h00-21h00 item
Donjons & Dragons AU CAM - 7 juillet @18h00-21h00
Gratuit

Game de Donjons & Dragons aux deux semaines dans un monde étrange et féérique. On utilise le système Nimble qui est plus simple et plus rapide que le système D&D classique. Pour s'inscrire ou pour avoir plus d'infos, écrivez directement à Sam, notre maître de jeu. Vous pouvez le rejoindre sur notre Messenger, cellulaire ou email d'équipe.

Feux Loto Québec - 9 juillet @20h30-23h00 item
Feux Loto Québec - 9 juillet @20h30-23h00
Gratuit

Viens profiter du spectacle des feux d'artifice Loto-Québec au Quai paquet avec nous!

Visite des résidences Bellevue - 13 juillet @18h-21h item
Visite des résidences Bellevue - 13 juillet @18h-21h
Gratuit

Nous allons animer des jeux pendant une heure et demie pour des personnes âgées de St-Nicolas.

PMDJ:Plage Beauport & Escalade -14 juillet @12h00-16h30 item
PMDJ:Plage Beauport & Escalade -14 juillet @12h00-16h30
15 $

Pique-Nique et escalade à la plage Beauport!

Cuisine Collective - 14 juillet @17h30-21h30 ÉRAB item
Cuisine Collective - 14 juillet @17h30-21h30 ÉRAB
Gratuit

Au menu de juillet : Tacos & salsa mexicaine !

LIFT SORB : Cuisine Collective - 14 juillet @17h15-21h45 item
LIFT SORB : Cuisine Collective - 14 juillet @17h15-21h45
Gratuit

Pour les lifts de la Sorbonne seulement.

Olympiades intérieures - 15 juillet @18h00-21h30 SORBONNE item
Olympiades intérieures - 15 juillet @18h00-21h30 SORBONNE
Gratuit

Les olympiades intérieures : compétition de jeunes dans multiples disciplines intérieures!

LIFT ÉRAB : Olympiades intérieures-15 juillet @17h45-21h45 item
LIFT ÉRAB : Olympiades intérieures-15 juillet @17h45-21h45
Gratuit

Pour les lifts de l'Érablière seulement.

Olympiades extérieures - 20 juillet @18h00-21h30 SORBONNE item
Olympiades extérieures - 20 juillet @18h00-21h30 SORBONNE
Gratuit

Les olympiades extérieures : compétition de jeunes dans multiples disciplines extérieures!

LIFT ÉRAB : extérieures Olympiades -20 juillet @17h45-21h45 item
LIFT ÉRAB : extérieures Olympiades -20 juillet @17h45-21h45
Gratuit

Pour les lifts de l'Érablière seulement.

PMDJ : Relaxe & cocooning - 21 juillet @13h30-16h30 ÉRAB item
PMDJ : Relaxe & cocooning - 21 juillet @13h30-16h30 ÉRAB
Gratuit

Viens relaxer et te cocooner avec des masques, chilling garanti!

LIFT SORB PMDJ:Relaxe & cocooning - 21 juillet @13h15-16h45 item
LIFT SORB PMDJ:Relaxe & cocooning - 21 juillet @13h15-16h45
Gratuit

Pour les lifts de la Sorbonne seulement.

Donjon et Dragons au CAM - 21 juillet @18h00-21h00 item
Donjon et Dragons au CAM - 21 juillet @18h00-21h00
Gratuit

On va au CAM!


Game de Donjons & Dragons aux deux semaines dans un monde étrange et féérique. On utilise le système Nimble qui est plus simple et plus rapide que le système D&D classique. Pour s'inscrire ou pour avoir plus d'infos, écrivez directement à Sam, notre maître de jeu. Vous pouvez le rejoindre sur notre Messenger, cellulaire ou email d'équipe.

Un sushi presque parfait - 22 juillet @18h00-21h30 ÉRAB item
Un sushi presque parfait - 22 juillet @18h00-21h30 ÉRAB
7,50 $

Compétition de sushi fait par les jeunes, les anims jugent!

LIFT SORB:Un sushi presque parfait - 22 juillet @17h45-21h45 item
LIFT SORB:Un sushi presque parfait - 22 juillet @17h45-21h45
7,50 $

Pour les lifts de la Sorb seulement.

Valcartier - 23 juillet @09h15-19h00 item
Valcartier - 23 juillet @09h15-19h00
35 $

On va à Valcartier, n'oublie pas ta serviette!

PMDJ : Glow-Up - 28 juillet @12h00-16h30 item
PMDJ : Glow-Up - 28 juillet @12h00-16h30
Gratuit

On va en friperie pour magasiner des meubles et décos pour la MDJ.

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