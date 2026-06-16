Juillet 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Viens discuter d'image corporelle positive.
Pour les lifts de la Sorbonne seulement.
Nous allons pêcher, activité guidée par Justin, maître pêcheur.
Game de Donjons & Dragons aux deux semaines dans un monde étrange et féérique. On utilise le système Nimble qui est plus simple et plus rapide que le système D&D classique. Pour s'inscrire ou pour avoir plus d'infos, écrivez directement à Sam, notre maître de jeu. Vous pouvez le rejoindre sur notre Messenger, cellulaire ou email d'équipe.
Viens profiter du spectacle des feux d'artifice Loto-Québec au Quai paquet avec nous!
Nous allons animer des jeux pendant une heure et demie pour des personnes âgées de St-Nicolas.
Pique-Nique et escalade à la plage Beauport!
Au menu de juillet : Tacos & salsa mexicaine !
Pour les lifts de la Sorbonne seulement.
Les olympiades intérieures : compétition de jeunes dans multiples disciplines intérieures!
Pour les lifts de l'Érablière seulement.
Les olympiades extérieures : compétition de jeunes dans multiples disciplines extérieures!
Pour les lifts de l'Érablière seulement.
Viens relaxer et te cocooner avec des masques, chilling garanti!
Pour les lifts de la Sorbonne seulement.
On va au CAM!
Game de Donjons & Dragons aux deux semaines dans un monde étrange et féérique. On utilise le système Nimble qui est plus simple et plus rapide que le système D&D classique. Pour s'inscrire ou pour avoir plus d'infos, écrivez directement à Sam, notre maître de jeu. Vous pouvez le rejoindre sur notre Messenger, cellulaire ou email d'équipe.
Compétition de sushi fait par les jeunes, les anims jugent!
Pour les lifts de la Sorb seulement.
On va à Valcartier, n'oublie pas ta serviette!
On va en friperie pour magasiner des meubles et décos pour la MDJ.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!