Organisé par
À propos de cet événement
Comité où les jeunes peuvent exprimer leurs opinions sur la MDJ et décider entre eux des prochaines activités, cuisines et projets de la MDJ.
Pour les lifts de l'Érablière seulement.
OBSTAK : Parcour de Ninja Warrior, viens t'amuser et te dépasser!
Game de Donjons & Dragons aux deux semaines dans un monde étrange et féérique. On utilise le système Nimble qui est plus simple et plus rapide que le système D&D classique. Pour s'inscrire ou pour avoir plus d'infos, écrivez directement à Sam, notre maître de jeu. Vous pouvez le rejoindre sur notre Messenger, cellulaire ou email d'équipe.
Pour les lifts de l'Érablière seulement.
Au menu de juin : Poulet général Hugo!
Pour les lifts de la Sorbonne seulement.
Nous préparons le bal des finissants de la Martinière : achats à l'épicerie, déco, sacs cadeaux, test de sons.. Viens nous aider!
Pour les lifts de l'Érablière seulement.
C'est le bal des finissants ! Nous terminons les derniers préparatifs et animons la soirée. Viens nous aider!
Pour les lifts de l'Érablière seulement.
Le sujet de cette semaine : La consommation. Viens discuter sans tabou et sans jugement!
Pour les lifts de la Sorb seulement.
Tous les jeunes présents se méritent un beigne BEIKO et 5$ de crédits. L'AGA, c'est LE moment de l'année pour voir tous ce qui s'est passée dans TA MDJ!
Pour les lifts de l'Érablière seulement
Viens apprendre à cuisiner (et déguster!) des sushis faits-maison!
Pour les lifts de la Sorbonne seulement.
Déroulement :
On va au CAM!
Game de Donjons & Dragons aux deux semaines dans un monde étrange et féérique. On utilise le système Nimble qui est plus simple et plus rapide que le système D&D classique. Pour s'inscrire ou pour avoir plus d'infos, écrivez directement à Sam, notre maître de jeu. Vous pouvez le rejoindre sur notre Messenger, cellulaire ou email d'équipe.
On suit Justin, notre maître pêcheur. On a tous le matériel nécessaire.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!