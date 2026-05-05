Activités Maison des jeunes L'Azymut Est*Ouest

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Activités Maison des jeunes L'Azymut Est*Ouest

À propos de cet événement

Juin 2026

Comité jeunes – 3 juin @18h30-19h30 SORB item
Comité jeunes – 3 juin @18h30-19h30 SORB
Gratuit

Comité où les jeunes peuvent exprimer leurs opinions sur la MDJ et décider entre eux des prochaines activités, cuisines et projets de la MDJ.

LIFT ÉRAB : Comité jeunes - 3 juin @17h45-21h15 item
LIFT ÉRAB : Comité jeunes - 3 juin @17h45-21h15
Gratuit

Pour les lifts de l'Érablière seulement.

OBSTAK - 5 juin @18h30-21h30 item
OBSTAK - 5 juin @18h30-21h30
15 $

OBSTAK : Parcour de Ninja Warrior, viens t'amuser et te dépasser!

Donjons & Dragons - 9 juin @18h30-21h SORB item
Donjons & Dragons - 9 juin @18h30-21h SORB
Gratuit

Game de Donjons & Dragons aux deux semaines dans un monde étrange et féérique. On utilise le système Nimble qui est plus simple et plus rapide que le système D&D classique. Pour s'inscrire ou pour avoir plus d'infos, écrivez directement à Sam, notre maître de jeu. Vous pouvez le rejoindre sur notre Messenger, cellulaire ou email d'équipe.

LIFT ÉRAB : Donjons & Dragons - 9 juin @18h15-21h15 item
LIFT ÉRAB : Donjons & Dragons - 9 juin @18h15-21h15
Gratuit

Pour les lifts de l'Érablière seulement.

Cuisine Collective - 10 juin @17h30-21h15 ÉRAB item
Cuisine Collective - 10 juin @17h30-21h15 ÉRAB
Gratuit

Au menu de juin : Poulet général Hugo!

LIFT SORB : Cuisine Collective - 10 juin @17h15-21h30 item
LIFT SORB : Cuisine Collective - 10 juin @17h15-21h30
Gratuit

Pour les lifts de la Sorbonne seulement.

Préparation du bal - 11 juin @18h00-21h00 SORB item
Préparation du bal - 11 juin @18h00-21h00 SORB
Gratuit

Nous préparons le bal des finissants de la Martinière : achats à l'épicerie, déco, sacs cadeaux, test de sons.. Viens nous aider!

LIFT ÉRAB : Préparation du bal - 11 juin @17h45-21h15 item
LIFT ÉRAB : Préparation du bal - 11 juin @17h45-21h15
Gratuit

Pour les lifts de l'Érablière seulement.

Bal de la Martinière - 12 juin @18h00-23h30 SORB item
Bal de la Martinière - 12 juin @18h00-23h30 SORB
Gratuit

C'est le bal des finissants ! Nous terminons les derniers préparatifs et animons la soirée. Viens nous aider!

LIFT ÉRAB : Bal de la Martinière - 12 juin @17h45-23h45 item
LIFT ÉRAB : Bal de la Martinière - 12 juin @17h45-23h45
Gratuit

Pour les lifts de l'Érablière seulement.

Jason Justin-Peu - 16 juin @19h30-21h00 item
Jason Justin-Peu - 16 juin @19h30-21h00
Gratuit

Le sujet de cette semaine : La consommation. Viens discuter sans tabou et sans jugement!

LIFT SORB Jason Justin-Peu - 16 juin @19h30-21h00 (Copier) item
LIFT SORB Jason Justin-Peu - 16 juin @19h30-21h00 (Copier)
Gratuit

Pour les lifts de la Sorb seulement.

Assemblée Générale Annuelle (AGA)-17 juin @18h30-20h30 SORB item
Assemblée Générale Annuelle (AGA)-17 juin @18h30-20h30 SORB
Gratuit

Tous les jeunes présents se méritent un beigne BEIKO et 5$ de crédits. L'AGA, c'est LE moment de l'année pour voir tous ce qui s'est passée dans TA MDJ!

LIFTÉRAB : AGA - 17 juin @17h45-20h45 item
LIFTÉRAB : AGA - 17 juin @17h45-20h45
Gratuit

Pour les lifts de l'Érablière seulement

Préparation de sushis - 18 juin @17h30-21h15 ÉRAB item
Préparation de sushis - 18 juin @17h30-21h15 ÉRAB
7,50 $

Viens apprendre à cuisiner (et déguster!) des sushis faits-maison!

LIFT SORB : Préparation de sushis - 18 juin @17h15-21h30 item
LIFT SORB : Préparation de sushis - 18 juin @17h15-21h30
7,50 $

Pour les lifts de la Sorbonne seulement.

Nuit grise - 19 juin @17h30-03h00 item
Nuit grise - 19 juin @17h30-03h00
7,50 $

Déroulement :

  • Wendy's : On va souper au Wendy's, chaque jeunes DOIT amener son argent s'il veut manger quelque chose.
  • Camping Lac-George : On profite des diverses installations.
  • Nuit Grise à l'Érab : films, jeux, bouffe, rires..
Donjon et Dragons au CAM - 23 juin @18h00-21h30 item
Donjon et Dragons au CAM - 23 juin @18h00-21h30
Gratuit

On va au CAM!


Game de Donjons & Dragons aux deux semaines dans un monde étrange et féérique. On utilise le système Nimble qui est plus simple et plus rapide que le système D&D classique. Pour s'inscrire ou pour avoir plus d'infos, écrivez directement à Sam, notre maître de jeu. Vous pouvez le rejoindre sur notre Messenger, cellulaire ou email d'équipe.

Pêche - 25 juin @17h30-21h30 item
Pêche - 25 juin @17h30-21h30
Gratuit

On suit Justin, notre maître pêcheur. On a tous le matériel nécessaire.

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