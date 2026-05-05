Maison des jeunes l'Aigle

Organisé par

Maison des jeunes l'Aigle

À propos de cet événement

Juin 2026

Peinture et limonade - 1 juin, 18 h 30
Gratuit

Viens créer un tableau avec de la peinture ainsi que déguster une bonne limonade avec la Maison des jeunes.

Bonheur Boréal - 4 juin, 18 h 30
Gratuit

Nous allons marcher dans les sentiers du site de Bonheur Boréal. Viens profiter du plein air avec nous !

Atelier maître des machines - 11 juin, 18 h 30
Gratuit

Viens démonter et remonter un ordinateur pour comprendre son fonctionnement. Un moment parfait pour apprendre !

Oasis bingo, 12 juin, 18 h 30
Gratuit

Viens participer à notre Oasis bingo! L'activité est ouverte à toute la communauté!

Géo-Rallye - 15 juin, 18 h 30
Gratuit

Viens participer à un géo-rallye avec nous !

Mini cuisine - 17 juin, 18 h 30
Gratuit

Nous cuisinons des repas pour remettre au Service d'Entraide de Saint-Étienne. 👨‍🍳

Carrières en lumières - Avocat - 18 juin, 18 h 30
Gratuit

Viens découvrir le métier d'avocat.

Implication Fête des Pères -19 juin, 18 h 30
Gratuit

Nous allons remettre un petit plaisir gourmand pour les pères de la Résidence de St-Étienne.

Atelier sur les boissons énergisantes - 22 juin, 18 h 30
Gratuit

Viens participer à l’atelier de sensibilisation aux boissons énergisantes (risques et impacts). Nous allons répondre à un questionnaire à l’aide de Kahoot.

Fête de fin d'année - 25 juin, 17 h
Gratuit

Nous fêterons la fin d'année scolaire des jeunes. Les jeunes pourront souper avec toute l'équipe de la Maison des jeunes et profiter de la soirée avec des jeux et des prix à gagner.

Défi basket-ball - 26 juin, 18 h 30
Gratuit

Viens participer au premier défi individuel. Pour celui-ci, nous vous proposons un défi de basketball. Viens te perfectionner ou découvrir les tirs au panier.

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