À propos de cet événement
Viens créer un tableau avec de la peinture ainsi que déguster une bonne limonade avec la Maison des jeunes.
Nous allons marcher dans les sentiers du site de Bonheur Boréal. Viens profiter du plein air avec nous !
Viens démonter et remonter un ordinateur pour comprendre son fonctionnement. Un moment parfait pour apprendre !
Viens participer à notre Oasis bingo! L'activité est ouverte à toute la communauté!
Viens participer à un géo-rallye avec nous !
Nous cuisinons des repas pour remettre au Service d'Entraide de Saint-Étienne. 👨🍳
Viens découvrir le métier d'avocat.
Nous allons remettre un petit plaisir gourmand pour les pères de la Résidence de St-Étienne.
Viens participer à l’atelier de sensibilisation aux boissons énergisantes (risques et impacts). Nous allons répondre à un questionnaire à l’aide de Kahoot.
Nous fêterons la fin d'année scolaire des jeunes. Les jeunes pourront souper avec toute l'équipe de la Maison des jeunes et profiter de la soirée avec des jeux et des prix à gagner.
Viens participer au premier défi individuel. Pour celui-ci, nous vous proposons un défi de basketball. Viens te perfectionner ou découvrir les tirs au panier.
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Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!