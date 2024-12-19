Partie de Hockey du Junior AAA du Collège Français au profit d'AlterGo

1755 Boulevard Jacques-Cartier E

Longueuil, QC J4N 1A1, Canada

Billet individuel (1 adulte / 1 enfant inclus)
CA$20
1 adulte / 1 enfant inclus
Billet familial (2 adultes / 2 enfants inclus)
CA$35
2 adultes / 2 enfants inclus
Billet enfant supplémentaire
CA$10
Un (1) enfant
