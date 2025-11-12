Fondation Du Centre Jeunesse De La Montérégie

J'veux jouer dehors - Grande tombola pour le centre jeunesse de Valleyfield

🤭 Petite gâterie
20 $

20 prix incroyables 🤩

Ensemble de salle de bain (valeur 6,000$)

2500$ Crédit voyage AquaTerra

2 Billets Canadiens (section Desjardins - buffet à volonté, valeur 700$)

Location Chalet Quai 31 (valeur 600$)

Purificateur d'air cyclo vac

Petit foyer extérieur Flame Génie

Cheminée à charbon Hellrazr

2x bon d'achat de 250$ pour le complexe de l'habitation Thetfort

2x kit d'acessoire de BBQ 100$ chaque

250$ Crédit voyage Les voyages abordables de Sophia

250$ Crédit voyage Simon Pelletier

250$ Odyssée agence Crédit voyage

Ensemble Tupperware

Four à pizza 500$

Paddleboard Rio-Origine Board

Panier gourmet et boutielle de Veuve Clicquot

Panier de boisson (valeur 300$)

Ensemble de bouteilles de vin

🎁 Gros cadeau
100 $

7 cadeaux pas raisonnables 🤯

Location d'une Fiat 500e RED 2025 12 mois

10,000$ Crédit voyage AquaTerra

Table ajustable, chaise ergonomique ainsi que tapis roulant de marche (valeur 1,700$)

Paddleboard breathe Originie Paddle Board

Ensemble Cadeau : Coffret Esthederm Âge Proteum, traitement laser LaseMD Ultra et 30 unités de Botox (offert par Avenue Medico-esthétique, valeur de 1000$)

Loge vidéotron match des remparts pour 10 personnes

Aspirateur Cyclo vac avec kit d'accessoires complet

